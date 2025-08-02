Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза»

Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза» Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза»
Все новости по теме: «Калининград Сити Джаз»

В Калининграде 3 августа прошёл завершающий день XVIII Международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+). Настроение на сцене создавали «Матковский Бэнд» (Калининград), «Brazzaville» (США) и Меги Гогитидзе (Грузия).

Из-за опустившегося на Калининградскую область ливня фестиваль начался на полчаса позже. «Балтийская погода нас не радует и собирается проверить на прочность. Утепляйтесь, берите с собой дождевики, меняйте каблуки на резиновые сапоги. Зонтики, пожалуй, не стоит брать — они вид на сцену загораживают, а под ветром ломаются. Но нас не сломать! До встречи на третьем финальном концерте, перетанцуем любую непогоду», — писала пресс-служба в соцсетях.

Для фестиваля в «Матковский Бэнд» собрался настоящий золотой состав. Все музыканты — от ударника Михаила Рейна до саксофониста Алексея Маркова — в разные годы участвовали в «Калининград Сити Джаз».

В третий день второй по счёту выступила группа «Brazzaville» с «тем самым» Дэвидом Брауном — американцем, исполняющим «Звезду по имени солнце» и «Зеленоглазое такси»: «Их жизнь настолько же насыщенна, сколь непосредственно отношение к ней, и мудрости в их песнях ровно столько же, сколько и наивности. Это дневники вечного путешественника. Собственно, именно это обуславливает разнообразие стилей. Сладостно-мелодичная и меланхолично-эротичная, музыка Brazzaville опьяняет так же легко и приятно, как хорошее вино».

Хедлайнером фестиваля стала Меги Гогитидзе, которая уже выступала на «Калининград Сити Джазе» в 2023 году. «Откровенная, эмоциональная, она открывает слушателям мир своей души: мир сильных эмоций и прекрасной музыки, — писали в анонсе. — Концерты Меги Гогитидзе — это шоу, которое захватывает с первых минут. Голос певицы, одновременной сильный и нежный, проникает в самую глубину сердца».

Фото: Александр Мелехов, «Калининград Сити Джаз»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter