Дождь, зонты и музыка: как прошёл завершающий день «Калининград Сити Джаза»

В Калининграде 3 августа прошёл завершающий день XVIII Международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+). Настроение на сцене создавали «Матковский Бэнд» (Калининград), «Brazzaville» (США) и Меги Гогитидзе (Грузия).

Из-за опустившегося на Калининградскую область ливня фестиваль начался на полчаса позже. «Балтийская погода нас не радует и собирается проверить на прочность. Утепляйтесь, берите с собой дождевики, меняйте каблуки на резиновые сапоги. Зонтики, пожалуй, не стоит брать — они вид на сцену загораживают, а под ветром ломаются. Но нас не сломать! До встречи на третьем финальном концерте, перетанцуем любую непогоду», — писала пресс-служба в соцсетях.

Для фестиваля в «Матковский Бэнд» собрался настоящий золотой состав. Все музыканты — от ударника Михаила Рейна до саксофониста Алексея Маркова — в разные годы участвовали в «Калининград Сити Джаз».

В третий день второй по счёту выступила группа «Brazzaville» с «тем самым» Дэвидом Брауном — американцем, исполняющим «Звезду по имени солнце» и «Зеленоглазое такси»: «Их жизнь настолько же насыщенна, сколь непосредственно отношение к ней, и мудрости в их песнях ровно столько же, сколько и наивности. Это дневники вечного путешественника. Собственно, именно это обуславливает разнообразие стилей. Сладостно-мелодичная и меланхолично-эротичная, музыка Brazzaville опьяняет так же легко и приятно, как хорошее вино».

Хедлайнером фестиваля стала Меги Гогитидзе, которая уже выступала на «Калининград Сити Джазе» в 2023 году. «Откровенная, эмоциональная, она открывает слушателям мир своей души: мир сильных эмоций и прекрасной музыки, — писали в анонсе. — Концерты Меги Гогитидзе — это шоу, которое захватывает с первых минут. Голос певицы, одновременной сильный и нежный, проникает в самую глубину сердца».

Фото: Александр Мелехов, «Калининград Сити Джаз»