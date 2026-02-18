Камни, щетки и «дома»: на озере Шенфлиз впервые сыграли в кёрлинг (фото)

Во вторник, 17 февраля, в Калининграде прошла необычная тренировка по керлингу. Дорожку для мини-версии этого олимпийского зимнего вида спорта впервые организовали прямо на озере Шенфлиз, где толщина льда превысила 30 сантиметров.

«Сначала Денис Шевень из клуба „Янтарные Моржи“ сделал пространство под гипотетическую тренировку, а после уже президент областной федерации кёрлинга Павел Колобухов идею поддержал и лично обустроил дорожку длиной 30 и шириной более пяти метров. Колобухов готовил её три дня, возведя с немногочисленными помощниками практически стандартную по напонению инфраструктуру — от бортиков и стартовых колодок до залитых озёрной водой „домов“», — рассказал председатель Федерации зимнего плавания Калининградской области, член правления клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные Моржи» Дмитрий Иванов.

По его словам, одной из помощниц при создании дорожки выступила калининградская прима кёрлинга, дважды участница зимних Олимпийских игр, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России Юлия Ермакова. Она же привела на тренировку основной «актив» — своих воспитанников из секции кёрлинга при областной спортивной школе по зимним видам спорта. Мастер-класс плавно перетек в товарищеский матч: с молодежью сыграли представители клуба закаливания. «Камни из шотландского гранита, профессиональные щётки, табло и все элементы, кроме льда, были как на международных турнирах», — отметил Дмитрий Иванов.

В будущем федерация кёрлинга подумывает применить полученный опыт для организации масштабных соревнований на каком-то из калининградских озёр.