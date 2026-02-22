Блины, пляски и «самое большое» чучело: как отпраздновали Масленицу в «Каупе» (фото)

В поселении викингов «Кауп» в субботу, 21 февраля, отпраздновали Масленицу. Гостей развлекали конкурсами, играми, забавами и музыкой. На празднике побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Развлечения по душе мог найти каждый. Посетители могли поучаствовать в «перетяжке», попробовать удержать молот на весу, поплясать в хороводах, спеть задорные песни, а также показать творческий талант в конкурсе костюмах, приручить живой огонь и подержать его в ладони и так далее.

«Кауп» также подготовил «самое большое чучело за всю историю»: «Эта зима была самой длинной и холодной на нашей памяти... Поэтому и чучело мы делаем самое большое за всю историю! И пожалуй не только за всю историю „Каупа“, а за всю историю сжиганий чучела зимы в области».