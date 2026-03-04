«Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото)

«Балтика» уступила «Зениту» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов и покинула розыгрыш Кубка России. Единственный гол забил на 80-й минуте нападающий петербургской команды Александр Соболев.

Итог поединка прокомментировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. «Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Яркие моменты игры — в фоторепортаже Юлии Власовой.