«Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото)

«Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото) «Три полумомента и ноль голов» «Балтики»: как прошёл матч с «Зенитом» (фото)
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» уступила «Зениту» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов и покинула розыгрыш Кубка России. Единственный гол забил на 80-й минуте нападающий петербургской команды Александр Соболев.

Итог поединка прокомментировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. «Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам», — приводит слова Талалаева «Чемпионат». 

Яркие моменты игры — в фоторепортаже Юлии Власовой.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter