Живопись, скульптура и графика: Третьяковка готовится к новой выставке

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде готовится к выставке живописи, скульптуры и графики «Великие учителя» (6+). Проект приурочен к 170-летию основания Третьяковской галереи и 80-летию образования Калининградской области, сообщила пресс-служба учреждения.

Экспозиция посвящена выдающимся русским мастерам XX века, воспитавшим поколение художников, которые заложили основы изобразительного искусства самого западного региона России.

«На выставке будут представлены более 60 произведений из золотого фонда Третьяковской галереи. Их авторы — Константин Коровин, из класса которого вышла целая плеяда талантливых художников; Фёдор Богородский, основавший художественный факультет во Всесоюзном государственном институте кинематографии; Юрий Пименов, который показывал студентам разницу между станковым искусством и работой художника кинофильмов; известный представитель „сурового стиля“ Гелий Коржев; Алексей Щусев, воспитавший целое поколение советских зодчих; Матвей Манизер, который занимался теоретическими вопросами современного художественного образования; Дмитрий Мочальский, увлечённый педагог, пользовавшийся непререкаемым авторитетом, и другие. Их ученики после Великой Отечественной войны приехали в Калининградскую область и стали первыми, кто запечатлел рождение нового края», — сообщили в Третьяковке.

Большинство работ будут впервые представлены в Калининграде. Выставка «Великие учителя» продолжится межмузейным проектом. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде подготовил его совместно с тремя крупнейшими музеями региона — Музеем мирового океана, Калининградским музеем изобразительных искусств и Калининградским историко-художественным музеем. Проект будет реализован в виде карты — городского маршрута, связанного с именами и творчеством художников. Произведения учителей будут представлены в калининградском филиале Третьяковской галереи, а работы их учеников — калининградских художников, будут экспонироваться в региональных музеях на основании их собственных коллекций.

Выставка будет работать с 9 апреля по 27 сентября 2026 года.

За монтажом экспонатов наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова