От зарядки до анализов: как в Калининграде прошёл Всемирный день здоровья

В Калининграде отметили Всемирный день здоровья. Всех желающих размяться и пройти обследование ждали в 11 часов на площади Победы. Участники акции в не самый погожий день согрелись на общей зарядке. Также для всех желающих работал мобильный медицинский комплекс, где можно было бесплатно проверить состояние здоровья и получить консультации терапевта-эндокринолога, диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога и невролога.

Кроме того, в рамках акции были доступны исследования: флюорография, маммография, УЗИ, электрокардиография, забор крови для проведения анализов.

Желающие прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, менингококковой и пневмококковой инфекций.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Праздник призван привлечь внимание к вопросам охраны здоровья, важности профилактики заболеваний, здорового питания и физической активности. В 2026 году тема звучит как «Вместе к здоровью. Вместе с наукой».

