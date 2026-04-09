От музея до острова: как в Калининграде открывали Философский мост (фото)

В Калининграде официально запустили движение по новому пешеходному переходу, который назвали Философским.В торжественной церемонии открытия нового инфраструктурного объекта 9 апреля приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Алексей Беспрозванных.

Как уточнили областные власти, «общая длина разводного моста составляет 50 метров, ширина пешеходной зоны – 3 метра. Для устойчивости сооружения был разработан 20-метровый пилон-противовес, управление которым осуществляется из домика смотрителя». Пешеходный мост, связавший улицу Виктора Гюго и набережную Петра Великого, где находится Музей Мирового океана, с островом Канта, станет ключевым элементом инфраструктуры «Музейного квартала» в составе центрального туристического кластера.

На церемонии открытия объекта побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.