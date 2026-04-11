Знамя над бастионом: в Калининграде прошла реконструкция взятия башни Дона (фото)

10 апреля 1945 года советские солдаты поднялись на верхнюю площадку башни Дона и водрузили Красный флаг над зубцами, что стало символом взятия Кёнигсберга. А спустя 81 год Музей янтаря решил отметить эту важную дату военно-исторической реконструкцией памятного события. «В год 80-летия образования Калининградской области для нас особенная честь вспомнить, что бастион, в котором теперь находится Музей янтаря, — символ молодого региона и русского начала здесь. На медали за взятие Кёнигсберга выбита дата 10 апреля», — отметили организаторы акции. В пятницу, 10 апреля, на башню Дона поднялись реконструкторы из Ассоциации поисковых отрядов «Память», которые водрузили Красное Знамя над когда-то неприступным бастионом. В историко-патриотической акции также приняли участие также представители регионального правительства во главе с губернатором. За тем, как проходило «взятие» башни Дона, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


