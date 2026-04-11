Великая суббота: в Кафедральном соборе освятили пасхальные угощения (фото)

В субботу, 11 апреля, в храмах и соборах Калининградской епархии проходит освящение пасхальной снеди. Эта традиция благословения пищи (куличей, яиц, творожных пасх) после Великого поста символизирует радость Воскресения Христова. Обряд проводится в Великую субботу или на Пасху после литургии, знаменуя завершение поста и благодарение Бога. За тем, как проходила церемония у Кафедрального собора Христа Спасителя в центре Калининграда, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в 10:00 в Кафедральном соборе Христа Спасителя пройдет праздничная служба. А в 12:00 на площади Победы начнется праздничная программа «Пасхальный праздник» (0+). Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию объемной картины, росписи пасхальных фигурок и рисунку песком. Кроме того, у собора будут работать интерактивные уличные зоны с традиционными пасхальными играми.

