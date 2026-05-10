В Ботаническом саду Калининграда зацвели сакуры и магнолии (фото)

В калининградском Ботаническом саду наступил пик весеннего цветения. Сейчас там можно увидеть цветущие гибридные магнолии, сакуры, сирень, лавровишню и краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха. Кроме того, начали распускаться церцисс канадский, который цветет прямо на стволах и ветвях, а также фортегилла и ландышевое дерево. Весеннее цветение в Ботаническом саду поймала в объектив фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

