Как прошел традиционный съезд фанатов Depeche Mode на «Вагонке» (фото)

В калининградском клубе «Вагонка» 8 мая прошел «ежегодный съезд фанатов „Depeche Mode“ в честь дня рождения фронтмена группы Dave Gahan’а» (18+). В этом году вечер также приурочили к 40-летию выхода альбома «Black Celebration/Черный Праздник».

На сцене выступила группа «ЛондонParis/Лондон Париж», исполнившая композиции с культового альбома, а также главные хиты британского коллектива. Гости вечера танцевали, подпевали и приходили в футболках с символикой группы.

На традиционном съезде фанатов побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.