Прокурор просит пожизненное: как прошло заседание суда по делу убитого мальчика

Прокуратура запросила пожизненное заключение для 42-летнего жителя Черняховска Сергея Гаммы, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ из-за убийства семилетнего пасынка, избиений 12-летней падчерицы и издевательств над обоими детьми. На очередном заседании 13 мая побывали корреспонденты «Нового Калининграда».



Трагедия произошла в начале февраля 2025 года. В полицию Черняховска обратилась Анастасия Гамма, мать семилетнего мальчика, и рассказала, что накануне около 9 вечера ребенок ушёл из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Мальчика тогда искали всем миром сотни людей, но уже спустя некоторое время стало понятно, что к исчезновению имеет непосредственное отношение его семья — отчим и сама мать. Сергей Гамма признался, что накануне у них «случился с ребенком конфликт». Вечером 1 февраля он избил ребенка, а утром 2 февраля обнаружил его мёртвым. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в сумке в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщали тогда в Следственном комитете. По данным источников в силовых структурах, женщина работала в пункте выдачи товаров одного из масс-маркетов, мужчина — водитель в частной компании по производству стройматериалов.

В ходе следствия выяснялись всё новые и новые ужасающие подробности — что от действий отчима страдала его 12-летняя падчерица, которой он сломал руку, следователями установлено не менее 8 фактов применения супругами физического и психического насилия к детям, находившимся от них в зависимости и не способным защитить себя.

Дело передали в суд в феврале 2026 года, в марте состоялось первое заседание. 13 мая в суде зачитывалось обвинительное заключение.

Заседание в среду началось с попытки установить, находился ли Сергей Гамма в наркотическом опьянение во время совершения преступления. Выяснилось, что 27 января 2025 года супруги употребляли наркотическое вещество, а 1 февраля было совершено убийство. Сам Сергей отрицал, что во время содеянного находился под влиянием наркотика.

Для разъяснения в зал суда был приглашен врач-нарколог. Судья поинтересовался у него, как долго остатки наркотического средства могут находиться в организме человека. Нарколог сообщил, что всё зависит от частоты и количества употребления — вещество может задерживаться в организме по-разному. «Влияют возраст, пол, образ жизни, наличие жировой ткани и хронических заболеваний. Особенно важны почки: при их проблемах выведение замедляется», — рассказал эксперт. По его словам, после однократного приема наркотика он обнаруживается в крови на третьи-пятые сутки, в моче — на пятые-седьмые. При систематическом употреблении сроки выведения вещества из организма увеличиваются до 30–60 суток.

Судья уточнил, какое влияние может оказывать наркотическое вещество на человека. Эксперт вновь обратил внимание, что многое зависит от дозировки, концентрации и возраста, а также состава вещества. Для оценки состояния требуются медицинская и психиатрические экспертизы. На вопрос о том, был и подсудимый на момент совершения преступления под влиянием наркотического вещества, эксперт ответил, что точных научных методов определить факт приёма вещества постфактум не существует.





После этого суд перешел к оглашению статей УК РФ, обвинения по которым предъявлены супругам. Так, в зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Сергей Гамма частично признал обвинение по статье «Убийство»: «Я бил его ладонью в воспитательных целях. Я не бил кулаком. Я считаю, если хочешь убить, то бьют кулаком. Я ни одного удара кулаком не нанёс». Также он не признал нанесение 35 ударов ребёнку (число установила экспертиза) — Сергей говорит, что ударил мальчика около шести раз «между лопаток и в грудь, мог попасть в голову, но целенаправленно [в голову] не бил».

Статью «Истязание» он также признал частично: «Два раза только было, когда привязывал веревкой и в детском саду [у мальчика была разбита губа]. Это я признаю, но то, что группа лиц по предварительному сговору, это нет, я не признаю».

Также отчим не признал показания старшей дочери жены: «Не согласен. Потому что там явно переворачивание фактов. Там было про какие-то арматуры и железные кнуты, их брали на экспертизу, она ничего не показала. Этой арматурой можно взрослого человека убить, не говоря уже про [девочку]. Арматура находилась в квартире, но это было в целях самообороны, но уж точно не применялось по отношении к детям». При этом статью «Причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении падчерицы Гамма признал частично: «Само деяние, что я дёрнул за руку, это было, но то, что заламывал или закручивал руку, этого не было». Сергей Гамма не признал, что оставил пасынка в опасности, так как убеждён, что пытался оказать помощь умирающему мальчику.

Матери мальчика предъявили обвинения по статьям «Истязание», «Оставление в опасности» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». «Никакого истязания я своим детям не причиняла. С группой лиц у меня тоже не было никакого сговора. Если мой муж, что и делал, об этом я не знала», — заявила женщина. На вопрос судьи, зачем она заставляля ребенка делать [физические] упражнение, ответила, что «муж так сказал».

Суд привел показания Анастасии в отношении мужа, на что она сказала, что все её заявления — «полное враньё»: «На меня оказывалось давление, как со стороны органов власти, так и со стороны обычных людей».

При этом женщина признала обвинение по статье «Оставление в опасности», а по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — лишь частично: «Истязания и какие-то побои я не признаю. Я признаю только грубое общение [по отношению к детям]».

В 12:35 сторона обвинения повторно ознакомила суд с материалами дела: «Люди, которые были как-то связаны с семьёй, отзываются о них благополучно. О детях, воспитанных этими родителями, высказываются хорошо. В школе у них была хорошая успеваемость, опрятные. Вместе с тем 12-летняя [девочка] и 7-летний [мальчик] находились в крайне тяжёлом положении. Они подвергались насилию со стороны своей матери Гаммы Анастасии и отчима Гамма Сергея на протяжении длительного времени, а именно с сентября 2023 года по февраль 2025 года». Также было сказано о том, что Сергей неоднократно мог избивать детей пластиковым кнутом, железным кнутом и оголенным проводом.

На запрос подсудимого смягчить наказание, поскольку он помог следствию в обнаружении тела, представитель обвинения заявил, что «обстоятельства преступления фактически уже были известны следственным органам» и сообщение о местонахождении тела носило вынужденный характер, «обнаружение тела было лишь вопросом времени».

Прокуратура в итоге запросила для Сергея Гаммы пожизненный срок, для матери детей — лишение свободы на срок 8 лет и 6 месяцев.

Адвокат мужчины заявила, что Сергей воспитывался в семье, «где мама была добра, внимательна, требовательна, но не проявляла к нему никакой агрессии». «В отличие от мамы, папа был своего рода солдафон. Строгий и мог применять физические наказания. И мой подзащитный воспринимал это как должное и считал, что так и должно быть», — сказала адвокат, отметив, что проблемы Сергея «идут из детства», поэтому такую манеру воспитания, к сожалению, отчим перенёс на своих детей.

По мнению адвоката, не все обвинения были подтверждены в судебном заседании: «Что касается обвинения средней тяжести в отношении потерпевшей [девочки], данные обстоятельства мой подзащитный всегда признавал и пояснял. Когда она задержалась из школы, он был недоволен её поведением, прикрикнул на неё. Девочка присела, опасаясь какого-то физического воздействия, и мой подзащитный дёрнул её за руку, чтобы вернуть на себя. Я считаю, что действительно девочке был нанесён вред здоровью. Но умысла не было». Адвокат добавила, что такие случаи могут произойти с обычными детьми: например, во время игры кто-то кого-то случайно дёрнет за руку. Сергей, по ее словам, не хотел целенаправленно причинить вред ребенку.

Что касается обвинений в истязании, то у отчима «была такая мера воспитания» — он «руководствовался непринятым в обществе и неправильным поведением воспитания по отношении к детям».

Защитники отрицали, что истязания происходили с 2023 года, назвав обвинения «слишком расплывчатыми», не имеющими доказательной базы. Также адвокат не согласилась с обвинениями, что отчим намеренно лишил ребенка жизни: «Не состыкуется это с показаниями моего подзащитного, который после причинения телесных повреждений, пусть неумело, но пытался оказать возможную помощь». Защита не согласилась и с тем, что подсудимый не помогал следствию. По их мнению, «он участвовал и в проверке показаний на месте, и в допросах, показывал все свои действия, ещё не зная, какие будут заключения».

Адвокат Анастасии Гамма заявила, что обвинения в истязании со стороны матери детей не нашли объективного подтверждения, каких-либо жалоб со стороны детей на мать никогда не поступало. Защита привела показания свидетелей — воспитателя и заведующего детсадом, школьного учителя, врача детской больницы, которые положительно охарактеризовали детей и отметили, что они выглядели опрятно и ухоженно. Родные бабушка и дедушка мальчика и девочки говорили, что не видели телесных повреждений у детей и не слышали от них жалоб в сторону обоих родителей. Также с детьми часто виделся бывший муж Анастасии, он тоже не замечал телесных повреждений, и даже после гибели сына хорошо охарактеризовал женщину.

Что касается показаний 12-летней девочки, оба адвоката заявили о несформировавшейся психике: «Трижды давала показания, которые противоречат друг другу. Это свидетельствует о том, что [девочка] может лукавить». Для объективного подтверждения её слов, по мнению защиты, стоило провести специальную судебно-психологическую экспертизу с тем, чтобы установить у девочки склонность к фантазированию.

Свое поведение после смерти сына, включая попытки скрыть произошедшее, Анастасия Гамма объяснила страхом за дочь: «Сейчас всем легко меня осуждать и говорить, что в тот момент они бы поступили как-то по-другому. Но никто не хочет на секундочку заглянуть в мою душу и понять, что там происходит. А конкретно, что происходило в тот день. В тот момент, когда всё происходило, у меня был большой страх за свою старшую дочь. Я не знала, что может произойти в тот монет, поэтому у меня был очень большой страх, за что я себя и виню». Адвокат при этом показала рисунок девочки, на котором было написано «Мама, с днём рождения!»: «[Девочка] хорошо отзывается о маме, скучает и ждёт её домой».

В конце заседания судья дал возможность высказаться подсудимым. «Я не собирался убивать ребёнка и во время избиения старался избегать ударов по голове и жизненно важным органам, — сказал Сергей Гамма. — У меня не было никакого желания причинить вред ребёнку, которого я любил. Даже если представить такой вариант, который предлагает следствие, то я бы наносил все удары кулаком. Я поднял [ребенка] на руки и понёс в ванную, потому что подумал, что он захлебнулся рвотой. Я оказывал помощь, пытаясь спасти ему жизнь».

Анастасия Гамма заявила: «Никто из свидетелей, которые были на прошлом заседании, не сказал о каких-то систематических побоях со стороны мужа и тем более со стороны меня. Известно только два факта телесных повреждений — и то только со стороны мужа. Дети никогда не говорили плохо про меня — ни бабушке с дедушкой, ни моему бывшему мужу. Что касается сговора — никакого сговора не было, это также подтверждает мой муж. Я признаю только один факт: что были грубые высказывания в сторону ребёнка, но никаких систематических действий в сторону ребёнка никогда не было».

Следующее заседание состоится 29 мая, подсудимые выступят с последним словом.

Текст: Женя Зинченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», из архива Калининградского областного суда, регионального управления СК РФ