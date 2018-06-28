«Безответственное отношение»: как депутаты облдумы поддержали правку Конституции

Во вторник, 21 января, депутаты облдумы получили письма из аппарата парламента о необходимости проголосовать по вопросу поддержки предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Конституцию страны. В письме говорилось, что проголосовать нужно «СРОЧНО!!!» в течение двух часов, явившись в кабинет № 1 регионального парламента. «Новый Калининград» спросил у региональных парламентариев, как и почему они голосовали за предложенные Путиным поправки.



Намерения Владимира Путина переписать основной закон страны поразили своей стремительностью. Как только президент сообщил о желании внести поправки в своем послании Федеральному Собранию, была создана рабочая группа, состоящая преимущественно из людей, не имеющих отношения к юриспруденции. В считанные дни данное собрание завершило свою работу, и Путин внес законопроект в Госдуму, которая сразу принялась его рассматривать.

Экспертные оценки предложенного президентом законопроекта крайне широки: от «конституционного переворота» до расширения роли парламента и регионов. Сами поправки весьма разнородны. Депутатам предлагается голосовать за все предложения «пакетом», то есть одновременно, например, за прописывание в Конституции регулярной индексации пенсий и наделения президента полномочиями по инициированию отставки судей Конституционного и Верховного судов (последнее, по оценкам отдельных экспертов, нарушает принцип независимости судей). Возможности проголосовать за что-то одно у депутатов Госдумы не будет.





Президент РФ Владимир Путин

Также президент предлагает закрепить в Конституции верховенство российского законодательства над требованиями международных договоров, ограничить срок пребывания на посту главы государства двумя сроками всего, а не подряд, как сейчас, и упросить процедуру отставки премьера. Сейчас отставка главы правительства означает автоматический роспуск кабинета министров. Предлагается от этой нормы отказаться.

Новелла по расширению полномочий парламента в экспертной среде скорее вызывает вопросы. Сегодня, чтобы назначить премьера, который формирует правительство, президент должен получить согласие Госдумы. Предлагается ее наделить правом утверждения премьера. По мнению эксперта по конституционному законодательству Ильи Шаблинского, фактической разницы между согласием и утверждением нет.

Также неоднозначной выглядит инициатива по изменению алгоритма назначения областных прокуроров. Формально в процесс вовлекается верхняя палата парламента, Совет Федерации, но на деле президент берет на себя обязательства только по проведению «консультаций». При этом у субъектов Федерации отнимается право обязательного согласования с ними фигуры регионального прокурора.

Кроме того, президент предлагает создать механизм, позволяющий ему не подписывать принятый парламентом закон, даже если документ преодолел президентское вето (для этого закон должны поддержать не менее 2/3 депутатов Госдумы и сенаторов). До принятия закона он сможет направить его на проверку в Конституционный суд (рычаг влияния на который в виде права инициировать отставку судей у него появляется), и если тот сочтет, что документ не соответствует Конституции, президент сможет его не подписывать и он не вступит в силу.

Наконец, стоит упомянуть предложение закрепить в Конституции статус Госсовета, возглавляемого президентом. Сегодня это совещательный орган, в который входят в том числе губернаторы. Какие у Госсовета будут полномочия после включения упоминания о нем в Конституцию, в поправках не говорится.

«Может быть и к лучшему»

На следующее утро после опросного голосования по поводу одобрения поправок Калининградской областной Думой «Новый Калининград» запросил в пресс-службе парламента его результаты. В течение дня представители Думы обещали их предоставить, но потом просто опубликовали на своем сайте сообщение без подписи, в котором говорилось следующее: «Сегодня уже видно, что большинство депутатского корпуса поправки одобряет. Будет продолжено тщательное изучение этой важнейшей инициативы вместе со всеми институтами гражданского общества. Сами же изменения будут рассматриваться на последующих сессиях Думы».

«Новый Калининград» попытался выяснить мнение по поводу необходимости правки Конституции в первую очередь у депутатов от партии власти, но глава парламента Марина Оргеева, председатели комитетов по экономполитике, законодательству и сельскому хозяйству Александр Никулин, Сергей Юспин и Валерий Губаров не взяли трубку и не перезвонили. Глава комитета по бюджету Валерий Фролов сбросил звонок. Глава комитета по международным отношениям Александр Мусевич взял трубку, сказал, что плохо себя чувствует, затем, выслушав вопрос, что-то неразборчиво выкрикнул и повесил трубку. Глава Калининградского морского торгового порта, единоросс Владислав Дорофеев сообщил «Новому Калининграду», что не голосовал. Не участвовали в опросе бизнесмены-единороссы Александр Данишевский и Аугениюс Абарюс. Их однопартиец Леонид Степанюк сообщил, что еще не принял решение о том, готов он голосовать за поправки или нет. Представитель партии власти в областном парламенте Тамара Торопова отметила, что не принимала участие в голосовании в связи с тем, что была в санатории. Единственный единоросс из собеседников «Нового Калининграда», который прямо признал, что голосовал за поправки — Павел Лоцман, но и он не стал объяснять свое решение, сославшись на то, что не может быть на 100% уверен, что говорит по телефону с журналистом.





Председатель облдумы Марина Оргеева, «Единая Россия»



Глава регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин сообщил, что предложенные поправки можно было бы и доработать, но принципиально его партия поддерживает инициативы президента, особенно в части ограничений на двойное гражданство для работы в органах власти. «Президент призывает достаточно серьезно возвысить роль парламента и парламентских партий, принимать участие в важнейших назначениях, министров в том числе, силовых структур в Совете Федерации», — интерпретировал Мишин предложения по утверждению премьера и министров Госдумой и консультаций с Советом Федерации. Также он счел, что упоминание в Конституции Госсовета, в который входят губернаторы, позволит эффективнее доносить информацию о положении дел в области до руководства страны.

При этом главу областного отделения ЛДПР возмутила форма, в которой руководство Думы организовало голосование. По его мнению, нужно было провести полноценное внеочередное заседание парламента с присутствием губернатора и представителей всех фракций.

Депутат-справедливоросс Павел Федоров заявил о поддержке в целом президентского пакета поправок после беглого изучения. «Я не исключаю, что после всех этих поправок вторым этапом пойдут досрочные выборы в Госдуму и Совет Федерации. Думаю, что такой сценарий может быть во второй половине года», — добавил Федоров. Парламентарий не считает, что внесение в Конституцию положения об ограничении приоритета международного права приведет к тому, что страна прекратит исполнять международные договоры, под которыми подписалась.

Коммунистка Екатерина Семенова отметила, что члены партии КПРФ голосовали за изменение конституции. Их лидер Геннадий Зюганов предлагает идти дальше и прописать в ней обязанность трудоустраивать всех выпускников вузов и средних учебных заведений, а также закрепить в основном законе зачисление доходов от продажи полезных ископаемых в государственную казну, сказала Семенова.

На вопрос о том, почему областной парламент фактически соглашается с лишением себя права согласования фигуры областного прокурора, Семенова ответила: «Может быть, с другой стороны, это и к лучшему». По мнению Семеновой, вероятно, к лучшему, и лишение независимости судей КС и ВС через наделение президента полномочиями по их отставке.

Единственным депутатом, который открыто проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель «Патриотов России» Михаил Чесалин. «Конституцию таким образом менять нельзя. Это безответственное отношение», — объяснил свое решение парламентарий, говоря о том, что за два часа, отпущенные руководством Думы на опросное голосование, невозможно адекватно проанализировать предложенные поправки.

Специалист по конституционному праву Алексей Елаев обращает внимание, что региональные парламенты имеют прямое отношение к принятию поправок в Конституцию. Чтобы они прошли, закон должны поддержать парламенты двух третей российских регионов. Однако позиция субъектов имеет принципиальное значение не до, а после рассмотрения закона федеральным парламентом. То, что происходило в облдуме в начале недели, было частью процедуры подготовки к рассмотрению поправок в основной закон страны в первом чтении, когда законопроекты предварительно согласовываются с заинтересованными органами власти.

