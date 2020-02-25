Бизнес-омбудсмена Нижегородову обвинили в необоснованной выплате денег самой себе

Глава аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Калининградской области Алексей Матюшенко обратился в Счетную палату Калининградской области и службу по противодействию коррупции областного правительства с заявлением о финансовых нарушениях, которые, по его мнению, были совершены бизнес-омбудсменом Светланой Нижегородовой. «Новый Калининград» приводит аргументы Матюшенко и реакцию его начальницы.

В заявлении Матюшенко содержатся три основные претензии: необоснованная выплата бизнес-омбудсмену к отпуску, оплата отеля и перелета в Страсбург, куда Нижегородова в итоге не полетела, и найм бывшей коллеги по Калининградской торгово-промышленной палате в аппарат с нарушением конкурсных процедур.

Как отмечается в своем заявлении Матюшенко, в июле 2019 года Нижегородова направила обращение губернатору Антону Алиханову о выделении дополнительного финансирования. На запрошенные деньги планировалось «закрыть» дефицит бюджета омбудсмена в связи с выплатой компенсаций за не использованный в 2014-2018 годах отпуск (51 день) ушедшему бизнес-омбудсмену Георгию Дыханову, а также выплачивать надбавки сотрудникам аппарата за выслугу лет. На надбавки в 2019 году было дополнительно получено 251 тыс. руб., несмотря на то, что на данные выплаты было потрачено всего около 70 тыс. руб, утверждает Матюшенко. Именно значительное превышение объема запрошенных у губернатора средств в сравнении с реальными расходами и позволило Нижегородовой выплатить себе к отпуску в декабре 2019 года 96 тыс. руб., утверждает глава ее аппарата, который, по сути, исполнял обязанности главного бухгалтера структуры.

По словам Матюшенко, уполномоченному предусмотрена одна выплата к отпуску в год, и ее в 2019 году получил Дыханов. Поэтому, едва проработав в должности полгода, получать ее, по оценке главы аппарата, Нижегородова не имела права. В своем первоначальном обращении к губернатору Нижегородова просила дополнительно 611 тыс. руб. (в письме не акцентируется внимание на том, что дополнительно запрашиваются деньги на выплату бизнес-омбудсмену к отпуску), однако в выделении средств на выплату к отпуску ей было отказано, следует из ответа минфина бизнес-омбудсмену (есть в распоряжении редакции).





Вторая претензия состоит в том, что Нижегородова потратила 86 тыс. руб. на оплату авиабилетов и гостиницы для участия в конференции по тематике защиты прав предпринимателей в Страсбурге, но фактически бизнес-омбудсмен туда не полетела. По словам Матюшенко, во время конференции ему было поручено составить документ, объясняющий, почему Нижегородова не поехала на конференцию. Позднее его подписал первый замглавы аппарата областного правительства Сергей Камчатный, и в нем говорилось, что Нижегородова нужна на заседании правительства в день проведения конференции. Согласно переписке Нижегородовой и Матюшенко, накануне заседания правительства, 9 декабря, она давала рекомендации главе своего аппарата усилить формулировки в письме, в котором от лица аппарата правительства ее просили присутствовать на совещании.

Камчатный сообщил «Новому Калининграду», что действительно подписывал письмо Нижегородовой, но оперативно вспомнить детали и причины особой необходимости присутствия Нижегородовой на заседании не смог.

Согласно повестке заседания правительства, в тот день Нижегородова докладчиком не являлась и обсуждение тем, непосредственно связанных с защитой прав предпринимателей, не планировалось.

Третье предполагаемое нарушение со стороны нового бизнес-омбудсмена Нижегородовой касается найма бывшего начальника юротдела Калининградской торгово-промышленной палаты Елены Титовой. Сама Нижегородова до перехода на госслужбу работала третейским судьей при Калининградской торгово-промышленной палате. Как отмечает Матюшенко, назначение на работу в аппарат уполномоченного, как и на любую госслужбу, предполагает прохождение открытого конкурса. Конкурс на должность ведущего консультанта состоялся в сентябре, и на него помимо Титовой заявился Иван Сехин. Титова на собеседование не явилась. Однако в итоговом протоколе Титовой за «ответы на вопросы» было проставлено 12 баллов, а Сехину — 10, и кандидатура последнего отклонена.





По словам Матюшенко, на момент конкурса Титова уже работала в аппарате на основании гражданско-правового договора и фактически исполняла функции по должности ведущего консультанта, назначение на которую возможно только через конкурс. Главе аппарата уполномоченного, по его словам, неизвестно, чтобы принимались акты выполненных работ по данному гражданско-правовому договору, но деньги по нему были выплачены.



В феврале подобный договор заключили с экс-начальником отдела судебной работы областного правительства Андреем Готовчиком. Позднее Нижегородова предложила Матюшенко уволиться и освободить место для отставного сотрудника областного правительства, рассказывает Матюшенко.

В среду, 19 февраля, «Новый Калининград» отправил официальный информационный запрос Светлане Нижегородовой с 8 вопросами по поводу заявления Матюшенко. Нижегородова не ответила ни на один. В понедельник, 25 февраля, она прислала отказ в ответе на запрос со ссылкой на закон о персональных данных.

Текст — Вадим Хлебников, фото — Екатерина Медведева / Новый Калининград