Дело не в банкете: депутата облдумы исключили из багратионовского Совета с пятого раза

Только после вмешательства прокуратуры депутат Багратионовского окружного Совета смог сложить с себя полномочия. Речь об Александре Московце, который с октября прошлого года является депутатом облдумы от ЛДПР. В Багратионовске говорят, что причиной стала ...обида экс-коллег. Вторая сторона конфликта утверждает: дело политическое. Но в целом ситуация хорошо иллюстрирует то, что происходит с партией власти, которая, конечно же, руководит и в этом районном центре.

Александр Московец перешел в облдуму в связи с трагическими обстоятельствами — смертью депутата от ЛДПР Валерия Корнилова. Тот избирался по партийному списку, следующим в этом перечне как раз и был его коллега из Багратионовска. Удостоверение областного депутата Московец получил еще в октябре 2019 года. Перед этим, как полагается, написал заявление о добровольном сложении полномочий.

По данным прокуратуры, документ поступил в Окружной совет депутатов 25 сентября. На ближайшем заседании коллеги увольняющегося должны были его «отпустить», но этого не случилось. Вопрос включался в повестку заседания трижды, однако решение так и не было принято. После этого Московец обратился за помощью к прокурору. Но багратионовские депутаты его не испугались — и несмотря на то, что в Совет было внесено представление (его рассмотрели на заседании 29 января 2020 года — к этому времени Александр Московец уже вовсю работал в облдуме) — проголосовать так и не смогли.

«Он очень некрасиво себя повел, оскорбил людей на сессии на первой, когда написал заявление. Он сказал: вы меня не отпускаете, потому что я вам стол не накрыл. Понимаете, какая-то такая непонятная мне ситуация была. И потом две или три сессии подряд люди были до того обижены, что не снимали с него полномочия, а он со своей стороны даже не подошел, не извинился перед людьми», — объяснил происходившее «Новому Калининграду» глава Багратионовского городского округа Николай Лоцман.

«Какой банкет, да, они пытались что-то объяснить (но я не воспринимаю это всерьез): что я не проставился, тортик кому-то не купил, да, было такое, но я отношусь к этому как в шутке, потому что всерьез такие слова невозможно воспринимать», — оппонирует ему Московец. Он акцентирует внимание на том, что в первый раз депутаты не проголосовали за то, чтобы он сложил полномочия, без объяснения причин. «Да, [потом] у меня была фраза, я задал вопрос: что, не все взятки или откаты получили, почему вы меня не отпускаете? Вот так я сказал. А то, что банкеты какие-то... Я слышал, конечно, что был разговор, что я должен был где-то кому-то тортики поставить хотя бы ради приличия и так далее. Но, в принципе, я там никому ничего не обязан», — заявил он «Новому Калининграду» в телефонном разговоре.





По мнению депутата, «на самом деле вопрос стоял не о тортиках». «Причина в том, что надо было не допустить в совет следующего депутата от ЛДПР. Чтобы ЛДПРовцы не могли принимать участия в работе совета. То есть я не могу голосовать и принимать участие в работе совета, так как я нахожусь уже в другом статусе, а новый депутат [от ЛДПР] не может приступить к работе, потому что место формально занято», — убежден он. И говорит о том, что половина местного «парламента» не заинтересована в его работе, поэтому важен каждый голос. К слову, от ЛДПР в Окружной совет попал один депутат, и тоже по спискам — это значит, что взамен ушедшего на повышение должен был прийти другой член этой партии. В целом в Совете представлено 5 оппозиционных партий, но 16 из 22 депутатов — представители «Единой России».

10 февраля прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия Окружного совета незаконным. 26 февраля депутаты рассмотрели представление районного прокурора Артема Графа повторно и наконец — с пятого раза (!) — прекратили полномочия Александра Московца. На сайте местной администрации в списке депутатов он, тем не менее, значится до сих пор.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград