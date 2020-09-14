Выехали на «досрочке»: чем закончились в области муниципальные выборы 2020 года

Виталий Невар / Новый Калининград
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На минувшей неделе в Калининградской области состоялись выборы советов депутатов в восьми муниципалитетах, с общим числом избирателей 170 тыс. человек. Всего в них приняли участие 54 тыс. избирателей (явка — 32%), более половины из них, 31 тыс. человек проголосовали по процедуре досрочного голосования, называемого представителями несистемной оппозиции голосованием «на пеньках», прозрачность которого вызывает вопросы. Напомним, что в прошлый раз возможности «пенькового» голосования привели к появлению в области 77 тыс. аномальных голосов на «референдуме» по изменению конституции. «Новый Калининград» рассказывает об итогах состоявшейся выборной кампании.

Как и в случае с голосованием за поправки в конституцию, массовое досрочное голосование принесло действующей власти свои плоды — «Единая Россия» получила 86% мест в муниципальных советах по одномандатным округам и 60% мест по партспискам (по ним избирались половина советов Зеленоградского и Советского городских округов). Всего единоросы взяли 111 из 135 разыгранных мандатов (более 82%).

Сравнение с явкой на прошлых муниципальных выборах (в тех же округах) показывает снижение интереса к ним. Оно и понятно: в 2017 году у муниципалитетов областными властями были изъяты ключевые полномочия в сфере градостроительства, что сильно понизило статус муниципальной власти.

По сравнению с выборами пятилетней давности в Балтийске явка рухнула с 44 до 31%, в Советске — с 38 до 28%, в Зеленоградске — 46 до 40%, в Гвардейске — с 39 до 36%. Выросла явка только в Черняховске — с 16% пятилетней давности до 27%, что все же оказалось самым низким показателем в ходе состоявшейся кампании.

Как отмечают в облизбиркоме, самые конкурентные выборы были в Советске и Балтийске, где на один мандат претендовали в среднем 4 кандидата.

На процессе регистрации кандидатов отсеялись четверть желающих получить мандат муниципального депутата, или 155 человек, в результате чего в гонке осталось 459 человек. Кандидатам, которых снимали с регистрации территориальные избирательные комиссии, не удавалось доказать свою правоту в судах. Ни одно из решений не было отменено судами. Зато судьи охотно удовлетворяли иски при «вышибании» одних кандидатов и партий другими. Подробнее о том, как это происходило в самом интересном из муниципалитетов, где проходили выборы, можно почитать в материале «Нового Калининграда».

Не оправдали надежд в ходе этой кампании малые партии. «Яблоко» под предводительством Игоря Плешкова не получило ни одного мандата. В Зеленоградске его результат составил всего 3%, что не позволило претендовать на получение места в городском совете. При этом там смогла получить один мандат партия «Родина».

Немногим успешнее «Яблока» выступила «Партия Роста», которая недавно обзавелась музыкантом Сергеем Шнуровым в качестве фронтмена на федеральном уровне. Теперь у нее есть один депутатский мандат в далеко не самом ресурсном муниципалитете области — Славске.

Системная оппозиция также не показала выдающихся результатов. КПРФ получила всего 8 мест в представительных органах власти муниципалитетов, а ЛДПР — 6.


Итоги выборов:


Советск: «Единая Россия» — 15, ЛДПР — 3, самовыдвижение — 1.

Зеленоградск: «Единая Россия» — 13, КПРФ — 4, ЛДПР — 1, «Родина» — 1, самовыдвижение — 1.

Балтийск: «Единая Россия» — 17, самовыдвижение — 3.

Гвардейск — «Единая Россия» — 14, КПРФ — 1.

Полесск: «Единая Россия» — 13, ЛДПР — 2.

Славск: «Единая Россия» — 13, «Партия Роста» — 1, КПРФ — 1.

Черняховск: «Единая Россия» — 19, КПРФ — 1.

Ладушкин — «Единая Россия» — 7, самовыдвижение — 2, еще один мандат будет разыгран после жеребьевки (кандидаты набрали равное число голосов).

Текст — Вадим Хлебников / Новый Калининград 

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