Russian style не для «нищих»: зачем Антон Алиханов рекламирует косоворотки и ватники

В январе губернатор Антон Алиханов в очередной раз продемонстрировал в соцсетях восхищение «новым русским стилем». «Косоворотки и ватники — это круто», — написал глава региона в своем Telegram-канале, добавив к посту ссылку на магазин «патриотической одежды в классическом стиле». После возникших в публичном пространстве вопросов к такой рекламе пост из канала губернатора пропал. В прокуратуре и ФАС оснований для проверки не нашли. «Новый Калининград» рассказывает, чей магазин прорекламировал Алиханов и как продвигают «новый русский стиль».



«Патриотом быть тоже дорого»

«Новые времена требуют новой эстетики. Новый русский стиль — это не гламурный китч малиновых пиджаков. Это красота классического костюма, усиленная воинскими традициями. Мы за Россию, мы любим ее историю и русскую культуру», — так создатели бренда «патриотической одежды» объяснили свою идею потенциальным покупателям. На сайте, ссылку на который привел губернатор Калининградской области, представлены косоворотки, ватники, кители, гимнастерки, брюки и другие предметы мужского гардероба. Стоимость товаров — от 7500 (цена футболки) до 60 тысяч рублей (цена ватника).

В Telegram-канале Антона Алиханова пост с рекламой магазина, в позиционировании которого используется в том числе фраза на английском russian style, появился 9 января. После того, как у представителей СМИ и рекламной сферы возникли вопросы о том, насколько законны такие действия со стороны высшего должностного лица региона, к публикации добавили приписку: «P.S. На правах некоммерческой безвозмездной рекламы, а также в качестве выражения позиции по вопросу о новом русском стиле». Позднее пост в канале губернатора был удален.





«Патриотическую одежду» Антон Алиханов продвигает в соцсетях не первый раз. Так, например, в апреле прошлого года он рассказал подписчикам в соцсети «ВКонтакте», где покупает косоворотки, сделав репост публикации руководителя областного Центра поддержки предпринимательства Кирилла Лило о местном магазине одежды из льна. В декабре прошлого года в Telegram-канале Алиханова появилась его фотография в темно-синей косоворотке на фоне красной двери «под старину» с подписью «Косоворотка — это красиво, так же, как и деревянные двери парадных после капитального ремонта в Калининграде».

Предыдущие публикации имели косвенное отношение к Калининградской области и, вероятно, поэтому не были восприняты негативно. Последний прорекламированный Антоном Алихановым магазин одежды с регионом никак не связан. Под обсуждениями в соцсетях об этой публикации калининградцы писали по большей части о ценах, установленных продавцом. «Нынче патриотом быть тоже, оказывается, дорого)) Придется ходить опять в американских джинсах», «Может, это и круто, но что-то мне подсказывает, что немногие из местных жителей могут себе позволить такой прикид» — такие комментарии появились в одном из популярных калининградских пабликов «ВКонтакте».

Бренд, поддержанный губернатором, запустило интернет-издание Readovka. На «„большевистское“ негодование» из-за цен создатели магазина ответили в Telegram. «Что плохого в том, чтобы носить русскую дизайнерскую одежду, пить качественное русское игристое и сидеть в прекрасном русском театре на лучших местах? Русский — не значит нищий. Пора уже начать уважать себя и не подстраиваться под вырождающуюся западную моду», — говорится в публикации. «Наш ватник (единственный, кстати, который не реконструкция костюма зека, а именно современная удобная одежда) стоит столько, сколько и должен стоить. Тчк», — написал основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев.



Прокуратура и ФАС не нашли нарушений

Надзорные органы постом Антона Алиханова с рекламой магазина одежды не заинтересовались. В областной прокуратуре в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что «в настоящее время достаточных оснований для проведения проверки не усмотрено». В законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сказано, что гражданский служащий обязан обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем юридическим лицам и не оказывать предпочтение каким-либо организациям. В прокуратуре же заявили, что «ограничения и обязанности», которые налагаются на губернатора, установлены в законах «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».



В соответствии с законом «О рекламе» публикации соответствующего характера, распространяемые в интернете, должны содержать пометку «реклама» и — с недавних пор — идентификатор, присвоенный оператором рекламных данных. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы в ответ на запрос «Нового Калининграда» заявили, что сообщение со ссылкой на магазин в Telegram-канале губернатора отсутствует, «в связи с чем ведомство не имеет возможности оценить его на наличие признаков нарушения законодательства о рекламе». «При этом жалобы и обращения по указанному факту в управление не поступали», — уточнили в УФАС.





Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, комментируя журналистам пост со ссылкой на магазин «патриотической» одежды, заявил, что «Антон Андреевич уже не первый раз высказывает свою симпатию косовороткам и прочей одежде в традиционном русском стиле. Рекламой, как бы хотели многие, назвать это нельзя». Впрочем, калининградский губернатор не единственный из глав регионов, кто восхищается одеждой в русском стиле. Элементы гардероба а-ля-рус вошли, например, и в политическую повестку Свердловской области.

«На Урале, возможно, вернутся в моду косоворотки. Амбассадором неожиданного тренда стал губернатор Свердловской области», — говорится в сюжете областного телевидения. Евгений Куйвашев выложил фотографию в рубахе с косым воротом в январе 2022 года в Instagram* (продукт компании Meta**, признанной в РФ в марте того же года экстремистской организацией).

СМИ сообщали, что после этого в Свердловской области «решили возродить старинный промысел». «Мастерицы мечтают одеть в косоворотки весь регион. Обновку (которую надел Евгений Куйвашев — прим. „Нового Калининграда“) сшили в селе Чусовом, где решили возрождать народные промыслы. Занесённое снегом, в ста километрах от Екатеринбурга живёт старинное село. Именно здесь, в деревянной избе, рождается новый модный тренд — косоворотки», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Тревожный тренд на навязывание»

Магазин брендовой одежды, недавно запущенный интернет-СМИ, помимо губернатора Калининградской области прорекламировал на своей странице «ВКонтакте» историк моды, бывший ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев. «Вот новые направления в отечественной моде на 2024», — говорится в начале поста. От комментариев по поводу продвижения политиками «нового русского стиля» и его соответствия современным модным трендам Васильев отказался.

Как пояснила «Новому Калининграду» исследователь моды Натали де Шан, русский стиль «никуда не уходил» в последнее столетие и «в определенных масштабах» существовал в продукции известных российских и зарубежных брендов. «Вообще русский стиль, или а-ля рус, то есть использование образов дворян и крестьян дореволюционной России, используется с 1920-х и довольно популярен в европейской моде. К нему часто прибегали крупные модные дома, например, французский бренд Dior. А в 2018 году Dolce & Gabbana создали коллекцию, вдохновленные матрешкой», — рассказала эксперт.

По ее словам, в России сейчас есть «немало брендов, пропагандирующих русский стиль», а в дизайнерских вузах студенты часто экспериментируют с народными орнаментами. «Однако в последнее время в России есть тревожный тренд на навязывание внешнего вида. В этом мы убедились на примере вечеринки Насти Ивлеевой, куда гости оделись соответственно современным тенденциям на обнажение и возвращение двухтысячных», — считает исследователь.







Основатель образовательного проекта «Россия без двоек» Владислав Ардан отмечает «оживление интереса» к так называемому новому русскому стилю в политической пространстве РФ. «Этот подход может выглядеть как попытка возрождения культурных традиций, однако он вызывает немало вопросов и беспокойства, — сказал Ардан в комментарии „Новому Калининграду“. — Погружаясь в образы прошлого, где было немало темных пятен, мы можем утратить связь с настоящим и будущим. И не только застопориться на одном месте, но и вовсе начать откатываться назад. Можем упустить из виду важные технологические и культурные тенденции, двигающие мир вперед. Образно говоря — вернуться к лаптям».



Он указал, что под традиционной русской одеждой «очень часто понимают то, что носили крепостные крестьяне». «Внедряя эти элементы одежды в современную жизнь, мы фактически возрождаем дух и менталитет людей, живших в рабстве многие годы. Воспеваем исторический период, который был крайне далек от процветания», — добавил основатель проекта «Россия без двоек», высказав мнение, что «ключ к развитию государства и его месту на мировой арене» — баланс между уважением к истории и стремлением к инновациям. Исследователь Натали де Шан обратила внимание, что продвижение моды через политику невозможно, так как в этом случае теряется смысл первой.

«Именно поэтому моды не существовало в СССР — разработки коллекций одежды фабриками никак не были связаны с потребностями людей, а обслуживали плановую экономику, — пояснила она. — Какое-либо вмешательство политиков в моду противоречит самой идее моды и может применяться только в политических целях. Ведь мода — это отражение общества, лакмусовая бумажка его настроений».

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар, Юлия Власова/Новый Калининград; в статье использованы скриншоты из Telegram-канала губернатора Антона Алиханова

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.