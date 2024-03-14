«Чечне можно, а нам нельзя»: депутатов горсовета возмутило новое ограничение

Нижний порог возраста для помощников депутатов горсовета хотят изменить — точнее, ввести. По замыслу его руководства, помогать на общественных началах сможет только гражданин РФ, достигший 18 лет. Но согласны с этим оказались не все. Депутаты-коммунисты посчитали, что положение будет противоречить федеральному законодательству, и даже привели в пример Чечню, где помощниками депутатов могут стать 13-летние школьники. С ними поспорил глава совета Олег Аминов. За развернувшейся в горсовете дискуссией, которая свидетельствует, что этот представительский орган остался едва ли не единственным в регионе, где теплится политическая жизнь, наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».



Первым (дело происходило на заседании одной из комиссий горсовета) выступил депутат от коммунистов Алексей Колобов, который отметил, что у каждого помощника может быть свой функционал. «Если он работает со школами, например? У нас же гражданин в 14 лет получает паспорт и может работать. Ограничение ограничивает возможности депутата по работе с молодежью», — заявил он.

Начальник правового управления юридического комитета мэрии Елена Чалченко возразила со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, что до 18 лет «человек является ограниченно дееспособным по законодательству». Ее поддержал председатель горсовета Олег Аминов. «Ученика седьмого класса зарегламентировать, чтобы он общался в рамках положений, использовал все возможные полномочия свои, представляя интересы депутатов... Как вы себе это видите? — задался вопросом он. — Приходит человек, у него что, будет отдельное удостоверение помощника депутата в части общения со сверстниками до 15-16 лет? Или он может общаться так с учителями? Мы зарегламентировали, что люди должны быть дееспособными и руководствоваться теми нормами законодательства, которые у нас есть, и нести за это ответственность».

Олег Аминов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Спор стал еще более эмоциональным, когда к нему подключилась соратница Колобова Тамилла Чернышева. «Мы понимаем все о частичной и полной дееспособности гражданина, — отреагировала она. — Подскажите, пожалуйста, каким документом общественная деятельность в колледже для студентов 16 лет регламентируется. Они участвуют в полной мере именно в этой общественной деятельности. Чем они руководствуются?»

«Я вам ответил на этот вопрос. Мы с вами принимаем нормы ответственности, исходя из федерального законодательства», — попытался остановить дискуссию и быстрее перейти к голосованию Аминов.

«Федеральное законодательство не трактует возрастной ценз для помощников муниципальной службы», — не унималась Чернышева и добавила, что помощник может не общаться напрямую, а заниматься работой с документами.

Аминов тут же поспешил воспользоваться этой фразой и предложил своим оппонентам не выдавать несовершеннолетним удостоверения помощников депутатов, а предложить им работать «на правах сочувствующих членов партии».

«На сегодняшний день мы с вами регламентируем деятельность конкретных лиц, которые будут исполнять полномочия в полном объеме. Им дано будет право, которое мы с вами определили для деятельности депутата, и нести за это полную ответственность», — продолжил он.

«Они не могут нести полную ответственность только потому, что у нас не заключен с ними трудовой договор. У нас все на общественных началах», — отреагировала Чернышева.

«Он у вас оформлен, и получено соответствующее удостоверение, которое он предъявляет, — начал нервничать Аминов. — Если он, предъявив удостоверение помощника депутата и производя какие-то действия... Переходим к голосованию!»

«Подождите! У нас есть конкретные примеры, где у депутатов Государственной Думы с 13 лет работают помощники, — решила перейти к тяжелым аргументам Чернышева. — Это во-первых. Во-вторых, есть прекрасный пример: у нас руководитель такого государства внутри, вернее, не государства, а республики — Чечня — в 15 лет его сын министр. Там можно, а здесь нельзя?»

«Я не собираюсь обсуждать этот вопрос, сравнивать его с кем-то, — вспылил Аминов. — С Чечней, с помощниками депутатов Госдумы от партии КПРФ... На сегодняшний день вынесен проект решения с установленными нормами. Переходим к голосованию!»

«Еще раз: где еще, кроме [Гражданского] кодекса...» — продолжила Чернышева, но ей не дали договорить.

«Голосуем!» — выкрикнул Аминов.

«Хочу замечание сделать, — поспешил вступить в дискуссию коммунист Сергей Севостьянов. — По возрасту ограничение излишне. Почему мне отключили микрофон? В федеральном законодательстве ограничений по возрасту нет для помощников депутатов. Известен случай, что помощником депутата Госдумы является школьник 13 лет. Никаких проблем в этом нет».

Сергей Севостьянов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Зачем вы повторяете это? Я вам ответил на все вопросы!» — оборвал его Аминов.

«По возрасту еще раз говорю: не основывается это на федеральном законодательстве. Не нужно умничать перед федеральным законодательством!» — добавил Севостьянов.

«Я вам еще раз говорю: по поводу слова „умничать“ я вам ответил, — остановил дискуссию Аминов. — Предъявлено и выставлено на обсуждение то, что определено. Мы от себя определили. Если вы считаете, что данный нормативный акт, если он будет принят большинством голосов, противоречит нормам действующего законодательства, вы вправе применить все свои меры, жалобы и обращения в соответствующие органы».

Новое положение, кстати, убирает действующее сейчас ограничение — помощником депутата, если документ будет одобрен, сможет стать человек с судимостью. Но этот вопрос вызвал меньше возражений. 10 членов комиссии в итоге проголосовали «за» изменения, пять — «против», один воздержался.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград