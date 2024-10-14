Депутат Тамилла Чернышева: «Моя зарплата — это зарплата фельдшера в школе»

Школьный фельдшер Тамилла Чернышева уже три года является депутатом Горсовета Калининграда, представляя в нём КПРФ. Во время выборов в 2021 году ей удалось в одномандатном округе одержать победу над опытным единоросом Михаилом Плюхиным, в своё время занимавшим посты министра, вице-премьера, главы облизбиркома, Росстата, а в настоящее время — директора Западного филиала Президентской академии РАНХиГС. «Новый Калининград» поговорил с Тамиллой о семье, работе, депутатской деятельности и ситуации в здравоохранении.



— Тамилла, вы, наверное, самый необычный депутат Горсовета Калининграда — работаете фельдшером в школе, три года назад победили на выборах по одномандатному округу видного единороса, директора РАНХиГС Михаила Плюхина. Что вы сделали, чтобы одержать победу на выборах?

— Ничего особенного — то, что положено было. Зарегистрировалась. Партия КПРФ помогла в сопровождении документов. В своём округе ходила, общалась с людьми. В это время я с одной работы увольнялась и устраивалась на другую, и было свободное время. Мы с младшим сыном ходили, ему тогда было три с половиной годика. Разговаривала с людьми, которые собак выгуливали. Заходила в магазин, оставляла свою печатную продукцию — календарики тогда были на руках.

Помню, мужчина увидел нас и на говорит: «Да всё уже решено, всё уже известно, вы никогда не победите!». Я говорю: «Приходите! Даже если меня не выберут, всё равно приходите на выборы!». Интересно ещё так было — повешу свою агитацию, наутро проезжаю, а её уже нет. Снова приходится развешивать...

— Вы лично развешивали агитацию?

— Да, с ребёнком. Надо же было с ним гулять. Вот мы и гуляли по округу, по всему этому бездорожью.

— Была, кстати, версия, что ваша победа спутала планы нашей партии власти — Михаила Плюхина якобы хотели сделать главой Горсовета — главой Калининграда. Но поскольку он не прошёл в депутаты, срочно заменили его на этой должности бывшим главврачом БСМП Евгением Любивым, который, как потом оказалось, не совсем местный — у него семья в Москве жила....

— Знаете, я тоже не являюсь местным человеком — здесь не родилась. Но у нас семья военнослужащих, а у военных всегда так: Родина — это там, где ты живёшь, куда тебя направило государство. То есть в каждом регионе, где бы мы не жили, мы должны сделать так, чтобы это стало нашим домом, чтобы всем было комфортно. «Хата с краю» — это не моя позиция.





— В вашей биографии на сайте Горсовета написано, что вы родом из Воронежской области?

— Да, я закончила обычную школу в Воронежской области. Поступила в медицинский колледж, отучилась. Хотела поступить в медицинскую академию, не получилось, пошла работать в студенческую поликлинику. Решила, что необходимо всё равно получить образование, поэтому поступила в Воронежский государственный университет на химический факультет. На втором курсе познакомилась с будущим супругом и решила, что семья — это важнее, оставила университет, выбрав семью. Супруг у меня военный, офицер, поэтому мы много и переезжали с места на место.

Высшее образование всё же в итоге получила — окончила зооинженерный факультет Аграрного университета. Диплом получали с мужем, сыном и мамой. Пошла снова учиться перед поступлением в аспирантуру, родился второй ребёнок. И я вновь выбрала то, что не в ущерб семье, потому что мой супруг всегда говорил: что бы ты ни делал, это должно быть не в ущерб семье.

Муж служил в Дагестане, в Гусеве, в Санкт-Петербурге (в распоряжении командующего войсками округа), в Курске, а потом нас снова перевели в Калининградскую область. В Курске родился третий ребёнок. Все трое детей — мальчики. Старшему сейчас 16 лет, он в десятом классе уже. Среднему 13, младшему 6 лет. Все занимаются активно спортом, музыкой.

— У вас высшее аграрное образование, но вы работаете по первой специальности медработником. Как так получилось?

— Мы вернулись в Калининградскую область в 2020 году. Младшему сыну было два с половиной года. Я встала на биржу труда, так как работу не смогла найти из-за коронавирусных ограничений. Инженером думала поработать, но зарплату предложили меньше, чем могла заработать фельдшером, поэтому выбрала медицину. В 2020 году мне предложили зарплату 18 тысяч. А у инженера — 15 тысяч. То есть разница была не в пользу инженера.

Устроилась в воинскую часть в районе улицы Краснокаменной, там отработала год. И как раз тогда же вступила в КПРФ. Потом мне предложили рассмотреть работу фельдшером в школе, где мои дети учились, там было вакантное место. Взвесила все за и против и решила, что лучше идти работать в школу. Это в сентябре 2021 года произошло, тогда же были и выборы в Горсовет Калининграда.

— Почему именно КПРФ?

— Я ещё с рождения первого ребёнка задумывалась о том, что хочу вступить в партию, чтобы направить свою энергию на созидание. Больше 20 лет назад был «Наш дом — Россия». Я следила за ними, видела их слияние с другими движениями и обретением нового статуса как партия «Единая Россия», все стали туда стремиться. Но когда массово начали вступать лица, которые явно преследуют интересы не столько политические, сколько коммерческие, то желание присоединиться к ним ушло.

Воспитывали меня в социалистическом обществе, родилась ещё в Советском Союзе, и их идеи мне близки. Изучала Карла Маркса, Энгельса, труды Ленина читала, статьи Сталина. И поняла, что идеологически мне близка партия КПРФ.

— Что происходит сейчас в нашем региональном отделении? Почему вы не поставили подпись за главу обкома Максима Буланова, когда он проходил муниципальный фильтр?

— Я знала, что могу уехать в любой момент, мы жили на чемоданах, поэтому я сразу написала руководителю обкома, что могу оформить документы для муниципального фильтра до отъезда, если надо. Мне никто не ответил. В итоге о том, что «депутаты горсовета от КПРФ не поддержали Буланова», я узнала из СМИ.

У нас рабочие отношения, конечно. Я являюсь вторым секретарем райкома, поэтому у нас все согласно Уставу. Если есть вопросы к обкому, мы выносим сначала на первичных собраниях, затем на райком, а от райкома уже на обком.





— Вы планируете дальше как-то политическую карьеру развивать? Идти в областные депутаты, например?

— Такой вопрос провокационный... Считаю, что если человек находится в партии, политическом объединении, общественной организации, то он уже в политике. Ну а если говорить о выдвижении в кандидаты в депутаты, то здесь все зависит от членов партии, необходимо пройти все процедуры. У нас всё обсуждается на первичных собраниях, каждая кандидатура. Если будет кто-то более достойный, а у нас сейчас очень много перспективных и активных товарищей в «первичках», то будем выдвигать их. Вся деятельность команды депутата направлена на улучшение жизни, качества жизни, условий жизни граждан. Только для них мы работаем. Если у нас это получается, значит, мы идем в правильном направлении. И такие вопросы обсуждаем на первичных собраниях.

Если у жителей нашего города есть желание и возможность работать, то партия таких ждет всегда. По вопросу вступления в партию можно обращаться на ул. Кирова, 14 — это областное отделение КПРФ, либо же мне писать «ВКонтакте».

Мы, кстати, как депутаты от КПРФ предлагали ввести правила депутатской этики, чтобы у нас не было выкриков, выпадов в чей-то адрес, угроз, обид, потому что всякое бывает. О новогодних событиях некоторых депутатов, думаю, все помнят. В таких ситуациях можно было бы помочь, что-то рассказать, обсудить, а так мы ничего не можем ни сказать, ни поддержать ни выступить. Все мы люди, и трудные моменты бывают у всех.

Были у нас инициативы о помощниках депутатов — предлагали увеличить их число, работают они все бесплатно. Предлагали несовершеннолетним разрешить работать помощниками — у нас есть депутаты, которые занимаются со студентами-политологами, и ребята как раз хотели бы изучать систему работы Горсовета, среди таких студентов есть и несовершеннолетние. Но нам запретили. Мы привлекаем именно тех инициативных граждан, которые хотят этим заниматься. Но нам отказывают, ссылаясь на какие-то непонятные, отсутствующие в федеральном законодательстве документы. Так что многие инициативы мы даже в повестку включить не можем.

— Часто встречаетесь со своими избирателями?

— Конечно. Если бы была возможность, посещала бы чаще. Летом, когда у меня более-менее свободное время, во время отпуска, по выходным, вечером выезжаю. Моё основное место работы — школьный фельдшер. Чтобы посещать в Горсовете заседания, мне необходимо подавать заблаговременно заявление работодателю о моём отсутствии на рабочем месте. Хотя, по всем регламентирующим документам, организовывать и обеспечивать присутствие депутатов на комиссиях и Совете должны председатели комиссий и Совета.

— Вы как депутат работаете без зарплаты, и получается, что встречаетесь с избирателями в свободное от работы время?

— Да. Моя зарплата — это зарплата фельдшера в школе. Об этом я на последнем заседании комиссии говорила с нашим главой Горсовета. Он сказал, что вводится новая поощрительная мера для граждан в виде благодарности депутата и за счёт депутата, а благодарность Городского совета ликвидируется. Но за какой именно счёт благодарность депутата? Депутату полагаются компенсационные выплаты на печатную продукцию об информировании избирателей — 2000 рублей, кажется. И всё. Но ведь благодарность не подходит под эту категорию. Получается, благодарность жителям депутаты будут оплачивать из своей зарплаты.

— С какими проблемами обращаются калининградцы?

— Проблемы абсолютно разные. В основном это вопросы благоустройства и дороги. В СНТ «Мелиоратор» меня приглашали. Но мы так до сих пор не смогли добиться ничего от администрации. только обещания. Там остановка общественного транспорта очень нужна для СНТ, на той стороне, где форт. Потому что жители не могут перебраться, там везде трасса. Они в итоге ходили, рискуя своими жизнями. Такого ведь не должно быть. Раньше 24-й автобус, когда был ремонт дороги, останавливался на Большой Окружной. Но потом, когда я попросила сделать там остановку постоянную, чтобы жителям удобнее было, они вернули автобус на прежний маршрут. И сказали, что остановку там сделать не получится, там очень мало людей живёт. Получается, если мало людей, значит, проблема не актуальна? Почему? Ведь проблема есть, и это люди? Вот боремся до сих пор.

— Выбиваете из администрации то, что она должна делать для жителей?

— Нет, я абсолютно не выбиваю. Я не коллектор, не бандит, чтобы это делать. Просто прихожу, обращаюсь, направляю обращение граждан. И были положительные моменты. Вот 3-ю Большую Окружную включили в план ремонта. Этого жители округа очень просили. На самом деле всего от администрации жители добиваются сами. Я являюсь проводником, благодаря которому они могут донести свою позицию. Мы должны грамотно рассказать администрации, что на самом деле нужно сделать.

Меня всегда, знаете, поражал тот момент, когда власть говорит, что она деньги даёт. Ведь деньги эти, давайте не будем лукавить, чьи? Бюджетные! И какое власти имеют к ним отношение? Они их только направляют. Почему тогда направляют на одну улицу, а на другую нет? Почему, допустим, жители 3-ей Большой Окружной имеют право на хорошую дорогу, а житель, допустим, Туруханской не имеет такого права? Почему на Пехотной сделали дорогу, не предусмотрев канализационный слив? И так далее. Хочу заметить, что депутаты вносят объекты на рассмотрение и включение в бюджет, но зачастую это не всегда учитывается.

— Несколько слов о вашей основной работе. В чём заключается работа школьного фельдшера?

— Все обязанности, наверное, перечислять не буду. Самое главное — это здоровьесбережение наших детей. Потому что здоровье детей сейчас — это здоровье целого поколения, целой нации в будущем. То есть я здесь на своем месте выполняю такую задачу.

Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 16.18. Слежу за здоровьем школьников, на связи с родителями... Дети приходят всегда: кто-то начинает заболевать, кто-то с травмой. Карантинные мероприятия, при наличии. Всевозможные списки и запросы. Потом прививочная кампания, медосмотры, справки различные, заполнение документации и так далее.

— Зарплата большая?

— Смотря с чем сравнивать... Могу рассказать про свою зарплату! Когда я пришла работать, моя зарплата была 17-18 тысяч рублей. В октябре, ноябре, декабре начала писать письма своему руководителю (я числюсь в Городской детской поликлинике), что прошу предоставить информацию, на каком основании выплаты рассчитывают. Мне ничего не ответили, но сделали перерасчёт. Уже в 2022-м году моя зарплата была 20 с чем-то тысяч рублей.

Я писала в прокуратуру, ГИТ (государственная инспекция труда), когда нам не выплатили заработную плату перед Новым годом. Всем медсёстрам и фельдшерам в итоге сделали перерасчёт. Пусть это будет 40 рублей. Но это наши 40 рублей, которые мы недополучили.

После летнего повышения оклад стал 22 500. Компенсационные выплаты за стаж и за вредность — в пределах 11% где-то, это ещё 2300 рублей. И плюс стимулирующая выплата. Стимулирующая выплата — это самое интересное. У меня, например, я посчитала для вас, 13 000 выходит в месяц, плюс-минус 300 рублей. То есть, получается, общая зарплата — 38 000 рублей в месяц. На руки 33 000, и при условии, что все дни на работе. Время, проведенное в городском Совете, не оплачивается по основному месту работы.

— Хочу отметить, что было удивительно, когда наши медики среднего звена зимой объединились и начали отстаивать свои права, написали письмо Путину. Вы тоже участвовали в тех событиях?

— В подписании письма не участвовала, но писала ка представитель профсоюза о раскрытии информации о начислении выплат, их сами медицинские работники называли премией.

Сейчас в среднем звене оклады увеличили, если врачам увеличили практически до 40 тысяч рублей, среднему персоналу — в пределах 22 тысяч рублей. Но вот стимулирующие — это та самая выплата, которой можно играть очень хорошо в разные стороны. Когда мы задали вопрос на встрече с руководством терфонда ОМС, почему наши медсёстры и фельдшеры получают зарплату меньше, чем указано в указах президента, представители нашего учреждения, и терфонда сказали, что есть медики с зарплатой по 30 тысяч рублей, а есть по 80 тысяч рублей, в итоге получается «средняя по больнице».

Но кто и за что получает эти 80, никто не сказал. Нам бы хотелось посмотреть на них, кто это? И за счет чего? Даже если мы работаем на полторы ставки, ну, это 35–40 тысяч. Откуда стимулирующих на 50 тысяч рублей? Это что же такого этот сотрудник делает, что ему столько платят? У него, наверное, и объем труда тогда должен быть увеличенный. На сколько? На четыре ставки? Не может человек работать на четыре ставки. Абсолютно не может.

— Просили, чтобы вам рассказали насчёт этих медсестёр и фельдшеров, которые по 80 тысяч зарабатывают?

— Они не раскрывают информацию, ссылаются на Закон о персональных данных. Хотя в поликлиниках все всё знают.

— Вы в комментариях «ВКонтакте», кстати, написали как-то, что вам халат за несколько лет работы ни разу не выдали?

— У меня на самом деле много халатов, все были куплены за свой счет. Но вот сейчас я на больничном, приходила на работу, и мне сказали забрать халат. Спросили, зачем я пишу комментарии. Но если я позиционирую себя как общественного деятеля, то не могу остаться в стороне, не имею права на это. Понимаете? Жители, которые меня выбирали, могут вполне резонно спросить, почему не отстаиваю трудовые права коллектива и сижу молча? И я не вру, не обманываю, говоря о проблемах. Говорю то, что действительно есть...





— Что бы вы изменили в нашей системе здравоохранения?

— Самое главное в любой работе, в любом учреждении, в любой организации — это грамотно выстроить организационные моменты. Как только у тебя есть четко выстроенная организация любой деятельности, труда и всего остального, система выполнит всё сама. Но если ты не можешь выстроить, система даст сбой. Нужны чёткие правила, чёткие графики, чёткое понимание, кто что должен делать. Потому что у нас все трактуют информацию по-разному и получается разнобой.

Я сегодня из поликлиники вышла, мне нужно было больничный лист закрыть. Пришла, думала, меня дежурный врач примет. Но когда я пришла в 9.30, сказали, что меня запишут на 14.48. Раньше мест нет. Почему нет кадров? Потому что нет оплаты труда достойной. У нас молодые приходят, смотрят, какая зарплата, и уходят в частную медицину. Там и зарплаты, и условия лучше. Я тоже недовольна, что не получилось пораньше на приём попасть. Но есть правила, их надо соблюдать. И я не могу пользоваться привилегиями как медработник. Я такой же гражданин, житель, такой же болеющий, как и другие, вот и всё. От того, что я надену белый халат, не стану умнее, не стану человечнее.

— А если бы вас поставили министром здравоохранения?

— Для этого должны быть основания, условия и поддержка федерального центра. Предпосылок для этого на данный момент нет, поэтому вопрос оставлю без ответа.

— Можете дать в целом оценку нашей системе здравоохранения?

— Давать оценки здравоохранению я не могу — это не в моей компетенции. Но могу сказать, что одна основная тема обращений ко мне — это здравоохранение. Сейчас мы готовим материалы для круглого стола по вопросу транспортной доступности нашего населения, которому необходимо попасть к месту диагностики, консультации, лечения, реабилитации в другие регионы России. Проблема в том, что у нас очень сложно приобрести доступные билеты, а после компенсацию за эти билеты. Она рассчитывается особым путём, и не за фактически потраченные средства, а за железнодорожный транспорт. Суммы, не соответствующие тем, которые реально затрачиваются.

— Вы работаете фельдшером, многие ваши коллеги по Горсовету — директора, руководители, бизнесмены. Не сталкиваетесь с каким-то дискриминационным отношением к себе?

— Если такое отношение и было в прошлом, с самого начала нашей совместной работы, то сейчас мы все равны. Главное, как правильно выстроить отношения, общаться. Один депутат когда-то сказал мне, что нужно опираться на Водный кодекс (диалог шел о прибрежной зоне). Тогда я изучила кодекс и сказала депутату, что в некоторых моментах он был не прав. Больше с ним мы не вступаем в дискуссию.

Потому что я постараюсь добраться до сути, а это никому не нравится. Не хочу быть поверхностной. Стараюсь углубляться. Но вообще, в Горсовете должны быть, конечно, разные люди. И руководители, и простые рабочие, и пенсионеры, которые могут сказать, что на самом деле происходит на местах.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»