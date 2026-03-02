Правительство, мэрия, Заксобрание и далее: кого обслуживают СМИ

0 0

«Новый Калининград» на основе сайта госзакупок и сервиса бюджетной господдержки выяснил, какие издания, телекомпании и радиостанции писали в 2025 году про власти за деньги. В список попали более 11 компаний, многие из них получают десятки миллионов рублей. Пользуясь термином «информационное обслуживание», редакции не указывают под материалами пометки о том, что они оплачены за счет налогоплательщиков.

Практика так называемых «госконтрактов» на освещение деятельности органов власти зародилась в Калининградской области 20 лет назад при экс-губернаторе Георгии Боосе. С тех пор многие региональные СМИ регулярно получают от властей бюджетные деньги. Мэрия, Заксобрание, администрация Гурьевска, некоторые другие ведомства и учреждения «проводят» подобные расходы через сайт госзакупок, поэтому их можно обнаружить (посмотреть карточки контрактов можно, кликнув на гиперссылки на суммах, размещенных в таблице). Однако, как утверждают источники «Нового Калининграда», не все контракты заключаются прозрачно, есть и так называемые прямые договоры. Что касается правительства области, то оно использует ресурс «государственная финансовая поддержка».

По итогам 2025 года на первом месте в своеобразном топе самых финансируемых за счет бюджета СМИ — государственный телеканал «ГТРК Калининград» и проправительственный канал «НТРК „Каскад“» (его соучредителем является Корпорация развития области), а также ООО «Комсомольская правда в Калининграде», которая входит в медиагруппу «Западная пресса» Марины Васильевой и Александра Власова. Эти СМИ получают бюджетное финансирование из всех источников — правительства, администрации Калининграда и горсовета, Законодательного собрания.

Среди остальных есть те, кто получает деньги только от мэрии (газета «Караван» и сайт Kgd.Ru), либо только от правительства (агентство «Интерфакс» и «Российская газета»). АНО «Медиасфера», созданное в 2023 году правительство области, имеет госконтракт только с Заксобранием. Однако АНО также финансируется напрямую из бюджета области, на 2025 год «автономке» было предусмотрено 74,8 млн, в 2026 — уже 98 млн руб.. Как утверждают источники «Нового Калининграда», за счет этих средств финансируется бесплатная газета «Большая районка», распространяемая по муниципалитетам, а также сайт и соцсети «Медиасферы». «Также часть средств, возможно, идет на оплату работы так называемых ботов или троллей, которые оставляют в интернете хорошие комментарии о работе властей», — утверждают источники. Впрочем, подтвердить эту информацию не удалось.

Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» один из бывших топ-менеджеров СМИ, «госконтракты» — это не просто способ для правительства, мэрии или Заксобрания рассказывать жителям о своих успехах (сейчас для этого многим довольно и личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах). «На самом деле это возможность договариваться с руководителями СМИ — им скорее давали деньги за молчание, чтобы в любой момент можно было „по звонку“ с Дмитрия Донского, 1, потребовать снять тот или иной материал или не освещать тревожную для властей тему», — говорил медиаменеджер.

Проплаченный контент, по идее, должен маркироваться в качестве рекламы. В 2022 году в РФ ввели обязательную маркировку рекламы — добавление пометки «Реклама», данных о рекламодателе и уникального идентификатора (токен erid) на все рекламные материалы. Информация передается в Единый реестр интернет-рекламы через Оператора рекламных данных (уполномоченная Роскомнадзором организация-посредник между участниками рекламного рынка и государством). Вводилось это официально «для обеспечения прозрачности», чтобы у властей было понимание, откуда СМИ и блогеры берут деньги. За отсутствие маркировки штрафы достигают 500 тыс. руб. для юрлиц. А уже в 2025 году был введен налог в 3% на интернет-рекламу, который официально называется «обязательным отчислением», а не налогом. Поступления от него государство рассматривало «как дополнительное финансирование национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ и государственной программы „Информационное сообщество“».

Однако, как утверждают некоторые эксперты, есть легальная возможность обойти этот момент и не публиковать пометки под проплаченными властями публикациями, поскольку они являются «информационным обслуживанием».

За последние 20 лет деньги из бюджета получали многие СМИ, в том числе закрывшиеся радиостанция «Русский край», газеты «Вечерний трамвай», «Калининградская правда», «Калининградская вечёрка», «Новые колеса», «Тридевятый регион». Из них, кстати, только последний открыто предупреждал читателей, что публикации подготовлены «не без поддержки правительства области».

Добавим, что в 2026 году власти области решили увеличить финансирование СМИ — на субсидирование юрлиц и ИП (коммерческих и государственных СМИ) выделено 59,7 млн руб. (в 2025 году — 37,5 млн руб.). Расходы на субсидирование районных газет остаются прежними — 4,7 млн руб. Также не меняются расходы на освещение деятельности политических партий в Заксобрании — 1,5 млн рублей. Кто получит свой кусок бюджетного пирога в 2026 году, расскажем в следующих публикациях.

Текст: Оксана Майтакова, фото «Новый Калининград»