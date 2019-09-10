В «Янтарном» заканчивается подготовка к матчам ЦСКА в Евролиге (фото)

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В калининградском спорткомплексе «Янтарный» заканчиваются работы по подготовке площадки к баскетбольным матчам. Из-за позднего согласования расписания турнира московский ЦСКА проведет там две домашних встречи Евролиги: против итальянской «Олимпии» 26 декабря и греческого «Панатинаикоса» 3 января. Необходимое для проведения игр оборудование, включая паркет и щиты, клуб привез с собой. Помимо официального сайта ЦСКА, билеты на матчи можно будет купить в кассе «Янтарного» 25 и 26 декабря, а также 3 января (касса работает с 10 до 20 часов).

Виталий Невар / Новый Калининград


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