ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в овертайме. Полные трибуны не помогли (фото)

Московский ЦСКА уступил греческому «Панатинаикосу» в овертайме в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 102:106 (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17). Клуб впервые провел два домашних матча за пределами столицы, и оба они прошли при полной загрузке спорткомплекса «Янтарный» (26 декабря армейцы обыграли в Калининграде «Милан» со счетом 78:75).



Сейчас команда находится на пятой строчке турнирной таблицы Евролиги, впереди — «Маккаби», «Барселона», «Реал Мадрид» и «Анадолу Эфес». «Пао» — на шестой позиции.

Губернатор региона Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов перед началом матча, заявил, что Калининград готов и в дальнейшем проводить вынесенные баскетбольные матчи Евролиги, а также теоретически готов принять Матч звезд Единой лиги ВТБ, однако пока такая возможность с представителями лиги не обсуждалась.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград