«Это не лига экспериментов»: что о чемпионстве «Балтики» думают эксперты

Калининградская «Балтика» в игре с красноярским «Енисеем» добыла чемпионство Первой лиги впервые за 30 лет. Помимо неё, на победы претендовали и другие гранды первого дивизиона, такие как «Сочи», «Торпедо» и «Урал». Все три команды сейчас продолжают борьбу за путёвки в Российскую Премьер-лигу. Заслуженно ли «Балтика» оказалась сильнее своих конкурентов, смогла бы она вернуться в РПЛ с Александром Грищенко во главе и насколько команду нужно изменить для игры в высшем дивизионе — об этом «Новый Калининград» поговорил с футбольными экспертами.

Сергей Ильёв, спортивный журналист, автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым»:

— Вообще, нынешний турнир, несмотря на статус, несмотря на огромные бюджеты — клубов шесть было просто с громадным бюджетом, — он получился по уровню очень слабым. Это мы видим особенно сейчас, весной: все буксовали, теряли очки на аутсайдерах. И это не лига экспериментов. Вот сейчас мы видим: у Морено [в «Сочи»] эксперименты. Кто реально идёт [без экспериментов], это Талалаев, который выиграл турнир, и «Черноморец», в который пришел Олег Василенко и поднял его, когда команда была около зоны вылета.

Это люди, которые уже в Первой лиге работали, которые выводили команды. Грищенко — это эксперимент, вот реально, большой эксперимент. Сейчас в «Шиннике» поставили Булойчика — посмотрите: последние шесть матчей и пять поражений. Это не лига экспериментов. Я не думаю, что с Грищенко «Балтика» вышла бы в РПЛ. А чемпионство, конечно, заслуженное. Это естественно, потому что по сравнению с остальными командами это была настоящая крепость. «Балтика» не была, на мой взгляд, какая-то зрелищная. Талалаев «на минималках» делал результат. Состав не был сильнейшим, опять же на мой взгляд. По зарплатной ведомости самый большой состав был у «Сочи», по трансферам — у «Торпедо». И по фамилиям футболистов мало кто знал-то особо. Единственное, что защитники центральные, Андраде и Гассама, по уровню, наверное, даже выше остальных. Сам Талалаев сказал мне, что у него таких центральных защитников не было ни в одной команде. Он просто эту лигу знает, знает соперников, и вот, по сути, «Балтика», взрываясь на 20 минут в каждом тайме, сделала результат.

Результат с «Черноморцем» я не назову пробуксовкой: там была нужная «Балтике» ничья, а сыграли очень строго и качественно, от соперников, и по моментам были ближе. Там Брайан Хиль три момента имел. А здесь [с «Енисеем»], наверное, может, какое-то уже успокоение. Практически команда выдохнула уже после «Урала» в Екатеринбурге. Что касается игры с «Торпедо», то это всё-таки Олег Кононов так сыграл. В Первой лиге вообще очень мало команд, которые могут играть первым номером, в давление разыгрывать. Когда возле ворот «паркуется автобус», очень сложно с ним играть. Вот сейчас Кононов так же выиграл в Сочи. Да, где-то повезло, и пусть в Калининграде ему где-то повезло. Я про сам принцип говорю, что, когда команда отдает мяч, очень сложно её вскрывать. Нужны исполнители.

Я думаю, что Балтике перед РПЛ надо менять полсостава. Это мое мнение. Потому что тут этот прагматизм может не прокатить: там всё-таки другого уровня исполнители. Вот такие там нам нужны, как Андраде, как Гассама, вот такого пошива футболисты. Просто иногда бывает такое, что неочевидным людям, которые не выделяются даже в Первой лиге, как-то проще играть в Премьер-лиге. Вот есть такая группа футболистов, я в этом убеждался. Бывают, наоборот, какие-то бомбардиры, которые феерят в лучшей лиге мира (Первая лига — прим. «Нового Калининграда»), а при повышении статуса они там теряются.

Вот мне самому интересно, а потянет ли Андрей Мендель? Хотя в Воронеже, я знаю, о его уходе очень сожалеют: он для них был такой действительной фигурой. В Первой лиге он красавец. Потянет ли РПЛ? Ну, сложно сказать. В любом случае, нужны какие-то исполнители, которые сами будут делать результат, если какая-то неудачная игра идет или какая-то не складывается.

Антон Хоменко, автор и ведущий передачи «Вперед, балтийцы» на «Business FM — Калининград»:

— Чемпионство «Балтики» абсолютно заслуженное. Даже немного удивительно, что оформили его всего за тур до конца. Непонятно, почему с Андреем Талалаевым не было никаких контактов до старта сезона. Он мне говорил в интервью, что из «Балтики» с ним никто не контактировал. Правда, из «Химок» он ушел 20 июня прошлого года, а Александра Грищенко назначили главным тренером нашей команды за три дня до этого. И это на фоне того, что руководство «Балтики» ставило задачу возвращения в РПЛ. При всем уважении к Грищенко, который до этого никогда команду Первой лиги не тренировал, максимум, на что можно было рассчитывать, — борьба за стыки. Если бы нам сказали: «Ребята, мы строим новый проект, команда будет расти вместе с тренером, на горизонте трех лет вернемся в элиту» — то в это ещё можно было поверить. Хотя в Первой лиге три года на эксперименты — роскошный карт-бланш, который мало кому дают. К счастью, вовремя опомнились, быстро договорились с Талалаевым, который даже успел приобрести несколько нужных ему игроков до закрытия трансферного окна.

В последних играх наверняка сказалась усталость, нервное напряжение, многие игроки прошли пик формы. Конечно, будут вспоминать именно последние игры («Торпедо», «Черноморец», «Енисей»), в которых не забили ни одного гола, но, тем не менее, решили обе задачи. Но мало кто вспоминает про старт весенней части чемпионата, когда были две нулевые ничьи с «Шинником» и «Ротором». Если бы хоть в одном матче удалось одержать победу, сейчас не было бы никаких разговоров о пробуксовках.

Пока не очень понятно, какие футболисты вместе с «Балтикой» отправятся в РПЛ. Но в любом случае усиливаться надо. Два года назад мы все сразу увидели колоссальную разницу между дивизионами. Для усиления будет не два месяца, а почти три — с 20 июня по 11 сентября, но подписание новых игроков придется совмещать с выступлением в РПЛ. Сезон начнётся плюс-минус одновременно с открытием окна. Да и не все новички сразу вольются в состав, поймут требования тренерского штаба и заиграют. Уверен, что главный тренер и спортивный директор уже давно составили вишлист. К тому же Андрей Талалаев наверняка уже давно решил, кто из «Балтики» образца этого сезона останется в команде. Как будто бы костяк есть.

Виталий Макаров, калининградский спортивный журналист:

— Я думаю, чемпионство абсолютно заслуженное. После зимней паузы было понятно, что «Балтика» не упустит своё. Весной там было несколько относительно проблемных матчей, но они в общем не составили всё равно больших проблем в команде. Поэтому с первым вопросом [о заслуженности чемпионства] — 100%.

Александр Грищенко, конечно, очень интересный, неплохой и многообещающий молодой тренер. Я думаю, что пока ещё самостоятельно с такой большой, серьезной задачей он бы не справился.

У каждого соперника в последних матчах была своя подоплёка. «Торпедо», я считаю, просто прыгнуло выше головы в матче с нами, потому что они понимали, что для них это был матч жизни и смерти, в отличие от нас. Если бы они проиграли в том поединке, — там после первого тайма было понятно, что и «Сочи» выигрывает, и «Черноморец», — то для них поражение в Калининграде могло вообще означать крушение всех надежд. Поэтому они вытащили из себя всё, что могли вытащить. Такие бывают игры. У «Черноморца» тоже стояла своя задача, сверхважная ответственность, им тоже нельзя было терять очки. И наши ребята понимали, что в этом матче важнее было всё-таки не проиграть, чем выиграть, поэтому тут надо было где-то наступать на горло своей песне, своей созидательной истории и в первую очередь думать о результате. Ну, а с «Енисеем», я думаю, по совокупности всё срослось. Во-первых, обстановка погодная была, прямо скажем, не лучшая для футбола. Во-вторых, «Енисей», при том, что команда, может быть, пока не выдает на гора какие-то там постоянные качественные результаты, я считаю, что Андрей Тихонов как тренер довольно интересный и умеет тоже ставить хороший футбол в своей команде. И в-третьих, тут уже сами ребята понимали, что вариант «одно очко, и ты — чемпион» немножко выводит на второй план обязательность какой-то физической победы. Я, конечно, сам надеялся и думал, что будет одержана победа, но всё-таки результат ушел на первый план. Поэтому я бы ни в коем случае не называл это неудачей, уж тем более каким-то провалом. Тут надо отделять котлеты от мух: что было важнее? Важнее было выполнить поочередно две основные задачи: оформить выход и оформить чемпионство, с чем команда и исправилась.

Усиление однозначно будет, и позиции тоже обозначены: и центр поля, и центральный защитник, и опорный полузащитник, и левый защитник, левоногие люди нам нужны. Я думаю, что 4−5 человек на вход нам обязательно нужны будет сейчас. Такая работа уже идёт давным-давно, просто пока, естественно, это все не афишируется, потому что такие переговоры должны проходить в тишине. Я думаю, что в плюс-минус в июне мы уже узнаем этих людей.