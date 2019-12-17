Центробанк РФ хочет ужесточить правила выдачи ипотеки

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Центробанк РФ намерен ужесточить для банков правила выдачи ипотеки. Соответствующие меры прописаны в докладе ЦБ, который должен обсуждаться с участниками рынка.

В документе говорится, что с 1 июля 2020 года регулятор введет дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

В случае принятия такого решения нагрузка на капитал банков может вырасти в 1,4 раза. Таким образом ЦБ хочет лишить банки стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

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