Пятикоп: школы в Калининграде переполнены из-за жителей области, живущих в СНТ

В федеральном бюджете зарезервированы деньги на строительство новой школы в Калининграде в будущем году. Речь о школе в микрорайоне Сельма — на ул. Рассветной, сообщил накануне на своей пресс-конференции депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп.



«На следующий год на строительство школы в федеральном бюджете заложено средств 471 млн рублей, — заявил Пятикоп. — Значит, половину средств должно добавить из бюджета Калининградской области и бюджета муниципалитета». Депутат сообщил, что ему «не нравятся параметры софинансирования, школу построить на 1500 мест с бассейном — это миллиард рублей» (на самом деле 1,5 миллиарда — прим. «Нового Калининграда»), поэтому «поставим вопрос в Москве», заверил он журналистов. Школу на Рассветной Александр Пятикоп назвал «многострадальной», потому что ее «перебрасывали из министерства в министерство», а проблему с обеспечением доступности школ в Калининграде в принципе — «вопросом номер один». «Население многих городских округов Калининградской области реально проживает на территории дачных обществ, коих 107 на территории города Калининграда, мы обязаны взять [проживающих там] детей», — в этом депутат видит причину переполненности школ в областном центре.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в прошлом году.

При этом единственная школа, которая сейчас существует на Сельме — гимназия № 40 — переполнена. В нынешнем году прием заявок на поступление в первые классы в ней был закрыт менее чем через месяц после старта. Всего поступило 315 заявлений, при том что школа по проекту рассчитана только на 200 первоклассников.

Отметим, Госдума приняла бюджет России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в конце ноября.