Алиханов анонсировал публичные слушания по Генплану Калининграда. Их не будет

Публичные слушания по внесению изменений в Генплан Калининграда, которые ранее анонсировал губернатор Антон Алиханов, не состоятся, потому что их и не планировалось проводить. «27 декабря состоятся публичные слушания, на которых также дополнительно рассмотрят и иные предложения», — писал ранее в своём «Инстаграме» Алиханов по итогам обсуждения судьбы зелёных зон в областном центре.
Публичные слушания по внесению изменений в Генплан Калининграда, которые ранее анонсировал губернатор Антон Алиханов, не состоятся, потому что их и не планировалось проводить. «27 декабря состоятся публичные слушания, на которых также дополнительно рассмотрят и иные предложения», — писал ранее в своём «Инстаграме» Алиханов по итогам обсуждения судьбы зелёных зон в областном центре.
Комментарии