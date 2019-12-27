Алиханов анонсировал публичные слушания по Генплану Калининграда. Их не будет

Скриншот Инстаграма Антона Алиханова
Скриншот Инстаграма Антона Алиханова
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Публичные слушания по внесению изменений в Генплан Калининграда, которые ранее анонсировал губернатор Антон Алиханов, не состоятся, потому что их и не планировалось проводить. «27 декабря состоятся публичные слушания, на которых также дополнительно рассмотрят и иные предложения», — писал ранее в своём «Инстаграме» Алиханов по итогам обсуждения судьбы зелёных зон в областном центре.

Как уточнили «Новому Калининграду» в правительстве Калининградской области, проводить публичные слушания и не планировалось. Губернатор перепутал их с общественными обсуждениями, формат которых не подразумевает массовой встречи с горожанами. Во время общественных обсуждений проект выставляется на экспозиции и выкладывается в сети, а горожане могут оставлять свои замечания. Потом администрация собирает все правки и комментарии, собирает протокол и отчитывается перед областными властями. Общественные обсуждения по данному проекту, сообщили в мэрии, длились до 22 декабря. Заключение о результатах должно быть опубликовано не позднее 16 января.

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