Власти выдали разрешение на достройку объекта «Вивагса» с обманутыми дольщиками

Агентство по архитектуре и градостроению областного правительства выдало разрешение на строительство жилого 9-10-этажного жилого дома ЖСК «Гагаринский» на участке, где расположен недострой «Вивагса» на Гагарина. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Общая площадь достраиваемого объекта составит почти 23 тыс. кв.м.

Ранее глава Фонда жилищного и социального строительства Игорь Оленин заявлял, что на объекте нашли много строительных нарушений.

«И тоже когда зашли с дополнительным обследованием, выяснилось, что было допущено большое количество нарушений строительных норм, в том числе грубое нарушение использования строительных материалов, чуть ли там не марок бетонов. То есть сейчас мы вынуждены проводить дополнительное обследование и колонн, и перекрытий, свайного поля. Это тоже отнимает время», — говорил Оленин.