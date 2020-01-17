В Калининграде разрешили достроить проблемный дом «Регион-сервис» на ул. Невского

Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на достройку проблемного дома компании «Регион-сервис» на ул. А. Невского в Калининграде. Сведения об этом опубликованы на сайте правительства Калининградской области.



Разрешение выдано в декабре и действует до 5 июля 2020 года. Общая площадь здания составляет 9027 кв. метров, высота — 9 этажей.

Дом «Регион-сервиса» входит в число четырёх наиболее сложных объектов с обманутыми дольщиками в Калининградской области, а также является первым, который планируется достроить. Передать ключи дольщикам Фонд жилищного и социального строительства намерен до конца 2020 года.

«Мы столкнулись с тем, что чем выше степень готовности объекта, тем больше у него проблем. Мы столкнулись с большим количеством нарушений, которые были допущены сначала оригинальным застройщиком, потом теми всеми застройщиками, которые туда приходили достраивать. Мы получаем проектные решения, дополнительные обследования, проводим дополнительную экспертизу. Нам проще объект „Ганза“ достроить — по большому счету мы её будем строить с ноля. А вот по „Регион-Сервису“ там очень много вопросов. Все эти вопросы решаемы. Мы их решаем и надеемся, что даже не до конца года, а может, и раньше, мы первый объект с проблемными дольщиками достроим», — рассказал глава Фонда ЖСС Игорь Оленин.