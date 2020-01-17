На ул. Борзова в Калининграде разрешили построить 12-этажный дом

Власти Калининградской области выдали компании «Специализированный застройщик „Никинвест-строй“» разрешение на строительство 12-этажного жилого дома на ул. Маршала Борзова в районе перекрёстка с ул. Ломоносова. Сведения о выдаче документа опубликованы на странице агентства по архитектуре и градостроению.



Разрешение на «многоквартирый жилой дом со встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» выдано в конце декабря 2019 года и действует до 26 декабря 2024 года. Общая площадь здания — 36,7 тыс. кв. метров.

Архитектурный проект будущей многоэтажки обсуждался в декабре на заседании регионального градостроительного совета. В целом, специалисты одобрили предложенные варианты, за исключением представителя ГИБДД Романа Луценко, отметившего, что для здания таких масштабов в этом районе нет соответствующей инфраструктуры.

Изображения предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области