На ул. Борзова в Калининграде разрешили построить 12-этажный дом

На ул. Борзова в Калининграде разрешили построить 12-этажный дом На ул. Борзова в Калининграде разрешили построить 12-этажный дом
Все новости по теме: Строительство

Власти Калининградской области выдали компании «Специализированный застройщик „Никинвест-строй“» разрешение на строительство 12-этажного жилого дома на ул. Маршала Борзова в районе перекрёстка с ул. Ломоносова. Сведения о выдаче документа опубликованы на странице агентства по архитектуре и градостроению.

Разрешение на «многоквартирый жилой дом со встроенными административными и торговыми помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» выдано в конце декабря 2019 года и действует до 26 декабря 2024 года. Общая площадь здания — 36,7 тыс. кв. метров.

Архитектурный проект будущей многоэтажки обсуждался в декабре на заседании регионального градостроительного совета. В целом, специалисты одобрили предложенные варианты, за исключением представителя ГИБДД Романа Луценко, отметившего, что для здания таких масштабов в этом районе нет соответствующей инфраструктуры.

Изображения предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

«Строительство» в новостях:

В Янтарном на склоне у памятника жертвам Холокоста хотят построить апарт-отель В Янтарном на склоне у памятника жертвам Холокоста хотят построить апарт-отель
Недострой на ул. Кутузова разрешили перестроить в гостиницу Недострой на ул. Кутузова разрешили перестроить в гостиницу
Установлены новые сроки завершения шарообразного здания Музея Мирового океана
В садовых обществах хотят разрешить строить вплотную к границе участка
Выпускной экзамен — убийство: калининградец написал книгу о концлагере Майданек Выпускной экзамен — убийство: калининградец написал книгу о концлагере Майданек
Вечерний @Калининград: крещенская оттепель, отдых от отдыха и не ныряйте на катке Вечерний @Калининград: крещенская оттепель, отдых от отдыха и не ныряйте на катке
В 2019 году в России вынесли менее 1% оправдательных приговоров
Янтарный комбинат: принято решении о выделении денег «Балтике» в 2020 году

Все новости в теме Строительство Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter