Совфед хочет изменить условия строительства жилья в нацпарках

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Совете Федерации хотят изменить условия проживания граждан на территории национальных парков. Как пишет РИА «Новости», документ планируется принять в весеннюю сессию. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты Юрий Воробьев на слушаниях в пятницу, 17 января.

«В границах существующих национальных парков населенные пункты, которые кадастрированы и границы определены, в этих границах предполагается создать зоны Ж (зоны населенных пунктов), где будет действовать общее законодательство РФ, обеспечивающее нормальную жизнь людей», — сказал сенатор.

В частности, предлагается разрешить строить в посёлках в нацпарках дома и заниматься садоводством, а также отменить там экологическую экспертизу для возведения детских садов и школ.

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Сейчас чтобы возвести новое образовательное учреждение на территории нацпарка, требуется специальная оценка профильных ведомств. Она длится до года и стоит дорого, не все регионы могут справиться с такими тратами, добавил Воробьев.

В документах к слушаниям отмечается, что в России расположены 56 национальных парков. На их территории находится 700 населенных пунктов, в которых проживает свыше 2 миллионов человек. В Калининградской области статус национального парка закреплён за Куршской косой, где расположено три посёлка.

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