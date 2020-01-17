Выдано разрешение на строительство домов для обманутых дольщиков «Ганзы»

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининградской области выдали ЖСК «Ганза 4» разрешение на строительство двух восьмиэтажных домов на ул. А. Невского, 192 в Калининграде. Сведения об этом опубликованы на странице агентства по архитектуре и градостроению. Разрешение действует до 20 июня 2023 года.

Ранее на этом участке располагались недостроенные объекты застройщика «Ганза-Сервис». Жилой комплекс считается одним из четырёх наиболее проблемных объектов в Калининградской области. Дольщики не раз выходили на митинги и пикеты, требуя решения своей проблемы. В итоге право помочь дольщикам в обмен на участок на ул. Артиллерийской получил Фонд жилищного и социального страхования. Недостроенные объекты «Ганзы» после обследования было решено снести и построить дома заново.

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