На участке, выданном за решение проблем дольщиков, разрешили построить 10-этажку

Фонду жилищного и социального строительства Калининградской области разрешили построить 10-этажный дом на участке на ул. Артиллерийской с кадастровым номером 39:15:131913:31. Разрешение выдано агентством по архитектуре и градостроению в конце декабря и действует до 26 декабря 2023 года. Документ позволяет АО «Специализированный застройщик „Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 1“» построить на участке площадью 8,7 га 10-этажный жилой дом.
Фонду жилищного и социального строительства Калининградской области разрешили построить 10-этажный дом на участке на ул. Артиллерийской с кадастровым номером 39:15:131913:31. Разрешение выдано агентством по архитектуре и градостроению в конце декабря и действует до 26 декабря 2023 года. Документ позволяет АО «Специализированный застройщик „Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 1“» построить на участке площадью 8,7 га 10-этажный жилой дом.
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