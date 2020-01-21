На участке, выданном за решение проблем дольщиков, разрешили построить 10-этажку

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Фонду жилищного и социального строительства Калининградской области разрешили построить 10-этажный дом на участке на ул. Артиллерийской с кадастровым номером 39:15:131913:31. Разрешение выдано агентством по архитектуре и градостроению в конце декабря и действует до 26 декабря 2023 года. Документ позволяет АО «Специализированный застройщик „Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 1“» построить на участке площадью 8,7 га 10-этажный жилой дом.

В июле 2018 года стало известно, что Минобороны передаёт 10,5 га земли на ул. Артиллерийской Калининграду для решения проблем обманутых дольщиков. В начале октября горвласти заявили о выделении 8 га земли для дольщиков на Артиллерийской. Землю было решено отдать Фонду ЖСС в обмен на решение проблем с квартирами для дольщиков.

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