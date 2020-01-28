В Калининграде менее трети застройщиков планируют работать по счетам эскроу

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области 29 застройщиков из 95-ти работающих с привлечением средств дольщиков планируют работать со счетами эскроу. Однако только 5 застройщиков на данным момент получили проектное финансирование. Об этом во вторник, 28 января, на оперативном совещании в правительстве рассказала министр контроля Елена Серая.

По её словам, по состоянию на 20 января в регионе долевым строительством занимаются 95 застройщиков по 155 разрешениям. До 1 октября все застройщики должны были определиться, будут ли они работать по старой схеме долевого строительства (если это возможно) или будут вынуждены перейти на проектное финансирование.

«По состоянию на 1 октября 2019 года министерством регионального контроля выдано 132 заключения о соответствии застройщиков, которые позволяли им строить без использования средств эскроу. Многие из них в конце года дома уже ввели в эксплуатацию, — пояснила Серая. — С 1 октября застройщики, не получившие заключения о соответствии, должны заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу. Из общего количества застройщиков с использованием счетов эскроу предполагают привлекать средства граждан 29 застройщиков. Это 44 разрешения».

В приоритете у застройщиков работа с банками «Дом.РФ», «Сбербанк», «Санкт-Петербург» и «Россельхозбанк».

«Стоит отметить, что предусмотренное законодательством проектное финансирование пока, то есть за 4 месяца с 1 октября, массового применения не получило. В настоящее время только 5 застройщиков получили проектное финансирование в банке „Дом.РФ“ и „Сбербанке“ на общую сумму 1 млрд 882 млн рублей. К числу трудностей, препятствующих получению проектного финансирования, можно отнести проблему подготовки застройщиками финансово-экономического обоснования проекта, а также ряд застройщиков еще не определились, смогут ли они достраивать объекты за свои собственные средства либо все-таки обратятся в банк», — добавила министр.

Подробно о том, как изменилась схема долевого строительства в России и как это повлияло на рынок недвижимости, можно узнать в материале «Недвижимости Нового Калининграда».

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