Губернатор недоволен темпами поиска застройщиков для «участка дольщиков» на Артиллерийской

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал в течение месяца объявить конкурс на поиск застройщика для освоения участка на ул, Артиллерийской, выделенного Фонду жилищного и социального строительства в обмен на решение проблем обманутых дольщиков.



«Определились по застройщикам, которые будут на Артиллерийской строить? Нет? Ну сколько можно-то? Земле уже скоро год исполнится, как я ее забрал у Минобороны. Ну в конце концов выйдите с конкурсом и отторгуйте условия, что сложного-то в этом?! Не надо ходить и пытаться договариваться — Морозов, Верхолаз, Шимко, Макаров (руководители крупных компаний-застройщиков — прим. „Нового Калининграда“). Не надо выбирать — красивые, умные, еще какие-то. Выставьте конкурсную какую-то документацию о том, что вам нужно построить столько-то квадратов. Столько-то вы отдаете инвестору для решения вопросов проблем дольщиков, вам нужно столько-то. И пусть они там побьются на этих торгах, — заявил губернатор в ходе заседания правительства во вторник, 28 января. — Ну чего вы затягиваете? Уже год прошел как. Там уже Нахимовское училище скоро достроят, а вы все еще выбираете, кого в подрядчики выбрать. Ну давайте как-то вопрос надо ребром уже ставить. Пусть руководство фонда формулирует условия, правила конкурса и проводите быстрее. У вас на всё про всё месяц. Через месяц я прошу мне доложить, что вы сформулировали условия конкурса и начинаете торги»

В июле 2018 года стало известно, что Минобороны передаёт 10,5 га земли на ул. Артиллерийской Калининграду для решения проблем обманутых дольщиков. В начале октября того же горвласти заявили о выделении 8 га земли для дольщиков на Артиллерийской. Землю было решено отдать Фонду жилищного и социального строительства в обмен на решение проблем с квартирами для дольщиков.

Как сообщал глава Фонда ЖСС Игорь Оленин, у Фонда нет возможности освоить этот участок самостоятельно, поэтому планируется привлечь туда соинвесторов.

«Мы решили, что порядка 3,3 га мы оставим для реализации собственных проектов. А на 5,4 га мы сейчас проводим переговоры и с местными застройщиками, и с застройщиками из других регионов, чтобы провести торги по отбору инвестора на право совместного освоения земельного участка», — говорил он осенью 2019 года. По словам Оленина, работу «по подключению соинвесторов» планировалось начать сразу, как только наберётся достаточное количество «претендентов».