На Ленинском проспекте в Калининграде снесли незаконную пристройку у бара «Либерти» (видео)

В Калининграде на Ленинском проспекте снесли незаконную пристройку к дому № 11, сообщает пресс-служба администрации города в своей группе в «Фейсбуке». Решение о сносе Ленинградский районный суд принял ещё в октябре 2018 года. Владелец, начавший строительство здания без соответствующего разрешения, утверждал, что это входная группа для маломобильных граждан.



Как сообщает администрация города, владелец принял решение самостоятельно снести постройку, иначе это за него бы сделали городские власти, что в итоге вышло бы собственнику сильно дороже.

Напомним, ранее минконтроля региона заявило, что пристройка возводится без разрешения. По данным ЕГРН, участком, на котором ведётся строительство, владеет Соницкий Александр Валентинович, также он является учредителем ООО «Крепкий орешек».