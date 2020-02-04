Власти определились, что будут делать с проблемной многоэтажкой в Васильково

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона уверены, что аварийному дому по ул. Весенней в пос. Васильково ничего не грозит, но нужно провести большой объем работ по его ремонту. Об этом во вторник, 4 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава администрации Гурьевска Сергей Подольский.

По его словам, состояние многоэтажки полностью изучено. Установлено, что «фундамент очень хороший, дому ничего не грозит», а фасад стал рушиться из-за «оплошностей строителей».

«На прошлой неделе Антон Алиханов (губернатор — прим. „Нового Калининграда“) собирал совещание по этому дому. Дом будет реконструирован, — заявил Подольский. — Скорее всего, там сделают алюминиевый фасад. Дом будет утеплен. Расселять если будут, то частично, где будет делаться ремонт. Логистику сейчас продумают, как это сделать. Но решение принято. Думаю, за год-полтора это будет все сделано. Объем очень большой, работ много».

Чиновник уверен, что в итоге дом будет усилен, и при этом он станет красивее и современнее.

В октябре 2018 года в Васильково на ул. Весенней,1, было зафиксировано обрушение облицовочной кладки фасада и образование трещин. В марте 2019 года против директора компании-застройщика и начальника отдела департамента строительного надзора регионального минконтроля были возбуждены уголовные дела.

В марте 2019 года областное правительство заявило, что дом является аварийным. Из резервного фонда региона на проект его реконструкции выделили 13,8 млн руб.

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