Калининграду для расселения аварийщиков в 2020 году не хватает 30 млн рублей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аварийное жилье

В 2020-2021 году в Калининграде планируется расселить 9 аварийных многоквартирных домов. При этом в целом по программе до 2026 года это нужно сделать с 85 домами, сообщил на оперативном совещании во вторник замглавы комитета муниципального имущества Сергей Румянцев, передает корреспондент «Нового Калининграда».

На текущий год выделено 236,1 млн рублей (всего нужно расселить 103 квартиры). Из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 168,2 млн рублей, областного бюджета — 5,2 млн рублей, городского бюджета — 62,6 млн рублей. «По предварительным расчетам, исходя из стоимости 1 кв. метра на уровне 2019 года, финансовая потребность на приобретение жилых помещений в 2020 году составляет 266,3 млн рублей. Дефицит составляет 30,2 млн рублей», — отметил Сергей Румянцев.

В первый этап (на 2019-2020 годы) были включены 6 аварийных домов, расселению в которых подлежали 53 квартиры.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader

«Аварийное жилье» в новостях:

Власти определились, что будут делать с проблемной многоэтажкой в Васильково Власти определились, что будут делать с проблемной многоэтажкой в Васильково
Региональные власти выделили 33,77 млн руб. на расселение «дома на таможне» в Советске Региональные власти выделили 33,77 млн руб. на расселение «дома на таможне» в Советске
Жильцы «дома на таможне» в Советске начали получать новые квартиры
В 2020 году власти планируют расселить 9 аварийных домов
«Там у людей все нормально»: калининградские китайцы о согражданах и коронавирусе «Там у людей все нормально»: калининградские китайцы о согражданах и коронавирусе
Это оксюморон: УМВД подает в суд на «Новые колеса» из-за статей о гибели Вшивкова Это оксюморон: УМВД подает в суд на «Новые колеса» из-за статей о гибели Вшивкова
Врач-нарколог: пиво — самый вредный алкогольный напиток, его нужно запретить
Новая школа на Артиллерийской строилась год, но ее стоимость почти не снизилась

Все новости в теме Аварийное жилье Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter