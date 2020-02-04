Калининграду для расселения аварийщиков в 2020 году не хватает 30 млн рублей

В 2020-2021 году в Калининграде планируется расселить 9 аварийных многоквартирных домов. При этом в целом по программе до 2026 года это нужно сделать с 85 домами, сообщил на оперативном совещании во вторник замглавы комитета муниципального имущества Сергей Румянцев, передает корреспондент «Нового Калининграда».



На текущий год выделено 236,1 млн рублей (всего нужно расселить 103 квартиры). Из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 168,2 млн рублей, областного бюджета — 5,2 млн рублей, городского бюджета — 62,6 млн рублей. «По предварительным расчетам, исходя из стоимости 1 кв. метра на уровне 2019 года, финансовая потребность на приобретение жилых помещений в 2020 году составляет 266,3 млн рублей. Дефицит составляет 30,2 млн рублей», — отметил Сергей Румянцев.

В первый этап (на 2019-2020 годы) были включены 6 аварийных домов, расселению в которых подлежали 53 квартиры.