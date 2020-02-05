В 2019 году область заняла третье место в СЗФО по объемам построенного жилья

В 2019 году Калининградская область заняла третье место в Северо-Западном федеральном округе по объемам построенных жилых домов. Соответствующая информация опубликована на сайте Россстата.



Сообщается, что регион в рейтинге оказался сразу после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представив показатели в 973 тысячи квадратных метров введённого в эксплуатацию жилья.

Также в Росстате отметили, что за прошедший год объемы строительных работ в Калининградской области сократились на 34,8% до 68 млрд рублей, однако произошло это за счет сокращения объемов строительства нежилых объектов.