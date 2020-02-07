Суд признал самовольной реконструкцию дома в центре Зеленоградска

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство

Суд встал на сторону администрации Зеленоградского городского округа, которая потребовала привести в первоначальный вид жилой дом в центре Зеленоградска. У него была реконструирована мансарда, также к зданию сделали незаконную пристройку, сообщает администрация на своем сайте.

В результате реконструкции была увеличена высота потолков. «Увеличение высоты стен квартиры, находящейся на мансардном этаже, может повлечь дополнительную нагрузку на фундаменты дома, а данная нагрузка не рассчитывалась специалистами и фундаменты не исследовались», — отметили в администрации. Что касается пристройки, выяснилось, что она выходит за границы предоставленного под дом земельного участка. От хозяйки квартиры, которая вела строительные работы, потребовали устранить нарушения добровольно, однако она этого не сделала. Тогда администрация округа обратилась в Зеленоградский районный суд.

В итоге он обязал владелицу квартиры за свой счет в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу снести самовольную пристройку со стороны главного фасада дома. Если этого не будет сделано, местным властям предоставлено право демонтировать все конструкции за счет бюджета,а потом взыскать с ответчицы все расходы.

Решения суда вступило в законную силу.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader

«Строительство» в новостях:

В 2019 году область заняла третье место в СЗФО по объемам построенного жилья В 2019 году область заняла третье место в СЗФО по объемам построенного жилья
На Ленинском проспекте в Калининграде снесли незаконную пристройку у бара «Либерти» (видео) На Ленинском проспекте в Калининграде снесли незаконную пристройку у бара «Либерти» (видео)
Объемы строительства в Калининградской области в 2019 году упали на треть
БФУ им. Канта планирует достроить «Студенческий микрорайон» в Калининграде в 2021-м
Вечерний @Калининград: цена улыбки, лимит на снег и далеко от Китая Вечерний @Калининград: цена улыбки, лимит на снег и далеко от Китая
«Я не вижу болезни, я вижу детей»: зачем нужны клоуны в детской онкогематологии «Я не вижу болезни, я вижу детей»: зачем нужны клоуны в детской онкогематологии
В Советске сдававший назад микрик сбил женщину, момент ДТП попал на видео
При стабильном числе льготников траты области на лекарства с 2016 выросли вдвое

Все новости в теме Строительство Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter