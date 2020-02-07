Суд признал самовольной реконструкцию дома в центре Зеленоградска

Суд встал на сторону администрации Зеленоградского городского округа, которая потребовала привести в первоначальный вид жилой дом в центре Зеленоградска. У него была реконструирована мансарда, также к зданию сделали незаконную пристройку, сообщает администрация на своем сайте.



В результате реконструкции была увеличена высота потолков. «Увеличение высоты стен квартиры, находящейся на мансардном этаже, может повлечь дополнительную нагрузку на фундаменты дома, а данная нагрузка не рассчитывалась специалистами и фундаменты не исследовались», — отметили в администрации. Что касается пристройки, выяснилось, что она выходит за границы предоставленного под дом земельного участка. От хозяйки квартиры, которая вела строительные работы, потребовали устранить нарушения добровольно, однако она этого не сделала. Тогда администрация округа обратилась в Зеленоградский районный суд.

В итоге он обязал владелицу квартиры за свой счет в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу снести самовольную пристройку со стороны главного фасада дома. Если этого не будет сделано, местным властям предоставлено право демонтировать все конструкции за счет бюджета,а потом взыскать с ответчицы все расходы.

Решения суда вступило в законную силу.