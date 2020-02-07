Областной минстрой объявил конкурс на грант общественникам, стимулирующим ипотеку

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона объявляет конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета. Ее получит некоммерческая организация, которая займется стимулированием «в сфере ипотечного жилищного кредитования», сообщает региональное правительство на своем сайте.
«Цель предоставления гранта — финансовое обеспечение расходов некоммерческой организации при реализации мер стимулирования в сфере ипотечного жилищного кредитования», — отметили в правительстве. Конкурс проводится среди некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями.Заявки принимаются с 13 по 28 февраля (по будням с 09:00 до 18:00 , без перерыва на обед) по адресу: государственное казенное учреждение Калининградской области «Информационно-расчетный центр», (Калининград, ул. Уральская, 18, ТК «Мега-Маркет», 4 этаж, каб. 403, тел. 8 (4012) 303-380. Конкурс состоится 17 Ознакомиться с требованиями к заявке можно по ссылке.
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