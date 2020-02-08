В январе в Калининграде сдали 1 многоквартирный дом

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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За январь в Калининграде было введено в эксплуатацию 19 жилых домов. Об этом сообщает в своем фейсбуке глава комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин.

В частности, сданы 1 многоквартирный жилой дом в Ленинградской районе на 319 квартир общей площадью 15 тыс.634 кв.м и 18 индивидуальных жилых домов общей площадью 2 тыс. 981 кв.м. Согласно графику годового ввода в эксплуатацию всего до конца декабря в Калининграде планируется ввести 600 тыс. кв.м. жилья.

Отмечается, что в январе 2020 года Агентством по архитектуре региона выдано 8 разрешений на строительство в Калининграде. 3 из них — на возведение многоквартирных домов общей площадью 47 тыс. 912 кв.м, 2 — на строительство жилых домов с блок-секциями общей площадью 317 кв.м.

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