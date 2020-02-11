Торги по продаже замка «Прейсиш-Эйлау» в Багратионовске сорвались

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Конкурсное агентство Калининградской области признало конкурс по продаже средневекового замка «Прейсиш-Эйлау» в Багратионовске несостоявшимся. Соответствующий протокол опубликован на сайте агентства 10 февраля.

Согласно документу, для участия в торгах было подано три заявки, однако была принята только одна — компании из Москвы «Лофт Эвент Холл». При этом оказалось, что деньги фирмы в размере задатка 1,3 млн руб. в конце января были заблокированы на счету. В итоге конкурс признан несостоявшимся.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства области, вскоре начнется новый сбор заявок.

Начальная цена продажи памятника истории и культуры — 6,3 млн руб. В стоимость входит сам замок площадью 3628,2 кв. м и земельный участок площадью 45800 кв. м.

Напомним, в июле 2018 года агентство по имуществу области с третьей попытки нашло компанию, которая готова была заняться консервацией Прейсиш-Эйлау. Стоимость контракта тогда составила 249,6 тыс. рублей. А в конце апреля 2019 года замок загорелся. Напомним, это уже не первый пожар на территории исторического объекта.

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