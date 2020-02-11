В Светлогорске начали рекультивацию участка с лесом, предназначенного под ИЖД

Фото администрации Светлогорского ГО

В Светлогорске начались работы с использованием экскаваторов на участке по ул. Новой. Об этом сообщает группа «Наш Светлогорск» в Facebook.



Как заявляет автор публикации, «в Светлогорске за школой (речь о школе № 1 — прим. „Нового Калининграда“) украли целый лес и сейчас его огораживают чтобы вы люди не видели как они будут пилить сосны и березовую рощу» (орфография и пунктуация сохранены).

В администрации Светлогорского городского округа корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что речь идет об участке с кадастровым номером 39:17:010050:7. Согласно данным публичной кадастровой карты, этот участок предназначен для индивидуальной жилой застройки.

По информации администрации, он находится в федеральной собственности и был сдан в аренду в феврале 2005 года ООО «СтройСнаб». «Земельные участки расположены на месте заброшенного карьера, где жители соседних микрорайонов устроили самовольную свалку. Взяв участки в аренду, ООО „Стройснаб“ за свой счет вывезло весь мусор с земельных участков. В настоящее время, выполняя свои обязательства по содержанию земельного участка, ООО „Стройснаб“ собственными силами ведет работы по рекультивации земельного участка и укреплению склона», — сообщили в муниципальном казенном учреждении «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов». Также там заявили, что «на период рекультивации заключен договор на сопровождение работ с ФБУ „Рослесозащита“ „ЦЗЛ Калининградской области“», а работы ведутся под наблюдением этой организации.

Скриншот публичной кадастровой карты