Облвласти отчитались о провальной приватизации. У депутатов не возникло вопросов

Правительство Калининградской области завершило программу приватизации имущества региона, не сумев реализовать большинство объектов. Это следует из доклада главы областного агентства по имуществу Натальи Кузнецовой, выступившей в понедельник на заседании профильного комитета облдумы.

По словам чиновника, в целом в приватизационном плане 2017-2019 годов фигурировал 41 имущественный комплекс, в том числе объекты незавершенного строительства и бывшие военные городки. Что касается 2019 года на продажу выставлялись 19 объектов, однако 17 из них реализованы не были из-за отсутствия заявок для участия торгах. При этом еще 7 торгов были перенесены на февраль 2020 года, однако удачно завершился только один аукцион.

Из приватизированного имущества Кузнецова назвала имущественный комплекс, расположенный в Калининграде на улице Портовой. «Это несколько нежилых зданий и участок. В общем-то эта продажа принесла в бюджет более 17 млн руб», — рассказала глава агентства.

«По оставшимся комплексам агентство проводило работы, скажем так, по подготовке и улучшению этих объектов, то есть кадастровые работы по образованию участков, уточнение границ под объектами, чтобы у потенциального приобретателя уже не было вопросов о легитимности этих операций», — рассказала Кузнецова.

Она также отметила, что два объекта в Калининграде были переданы АО «Региональная энергетическая компания» и один Корпорации развития Калининградской области. Последняя, напомним, с помощью инвестора реконструирует «Дом пожарных» на пересечении ул. Литовский Вал и Московского пр.

По завершении доклада председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов поинтересовался у коллег, есть ли у них вопросы к Кузнецовой. Их ни у кого не оказалось. Тогда Фролов спросил у Кузнецовой о сроках подготовки следующей программы приватизации. Чиновник пообещала, что она будет готова к марту 2020 года.

Напомним, областная программа приватизации 2018 года также была не выполнена по финансовым показателям. Вместо ожидаемых 130 млн руб. в казну поступило 89 млн руб. При этом 75,3 млн руб. власти выручили от продажи виллы на Кутузова («Вилла Маковски») компании основателя «Автотора» Владимира Щербакова.

Одной из первых инициатив губернатора Антона Алиханова в качестве главы регионе была масштабная приватизация, намеченная на 2017 год. Однако с исполнением данной цели областное правительство не справилось. К концу года от продажи имущества были получены очень скромные доходы.