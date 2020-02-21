В правительстве показали, как планируется начать застройку запада Зеленоградска

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Застройку западной части Зеленоградска планируют начать с возведения шестиэтажного жилого комплекса у моря. Соответствующую концепцию в четверг, 20 февраля, обсуждали на заседании градостроительного совета области в региональном правительстве.

Комплекс намерены построить в самой западной части города в конце ул. Гагарина. Высота планируемого П-образного здания с подземной парковкой на 220 мест должна оставить более 19 метров. Общая площадь 48 тыс. кв. м. Предусмотрены панорамные окна и плоская кровля. Главный фасад, длина которого должна составить 120 метров, ориентирован в сторону моря.

«Было принято решение по созданию жилого комплекса в современном стиле. В случае утверждения и реализации проекта дальнейшая застройка территории будет происходить в единой архитектурной концепции одинаковой этажности в шесть этажей», — отметил представитель застройщика Алексей Енин.

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