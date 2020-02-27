Власти Калининграда зарезервировали 24 участка для многодетных на окраинах города

Власти Калининграда зарезервировали на три года ещё 24 участка для многодетных семей на юге и западе Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Земля для строительства индивидуальных жилых домов расположена на ул.Алданской, Лужской, Войкова, Новинской, Краснознаменской, А. Орлова, Возрождения, Щербакова. Площадь участков — от 495 до 928 кв. метров.
Власти Калининграда зарезервировали на три года ещё 24 участка для многодетных семей на юге и западе Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Земля для строительства индивидуальных жилых домов расположена на ул.Алданской, Лужской, Войкова, Новинской, Краснознаменской, А. Орлова, Возрождения, Щербакова. Площадь участков — от 495 до 928 кв. метров.
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