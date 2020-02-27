Власти Калининграда зарезервировали 24 участка для многодетных на окраинах города

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Многодетные семьи

Власти Калининграда зарезервировали на три года ещё 24 участка для многодетных семей на юге и западе Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Земля для строительства индивидуальных жилых домов расположена на ул.Алданской, Лужской, Войкова, Новинской, Краснознаменской, А. Орлова, Возрождения, Щербакова. Площадь участков — от 495 до 928 кв. метров.

Напомним, по данным на ноябрь 2019 года, в очереди на получение земельного участка в Калининграде стояли 4,5 тыс. семей. При этом претендовать на выплату или землю теперь могут не все многодетные родители, а лишь те, кого признают нуждающимися.

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