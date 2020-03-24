Власти области готовы разрешить возвести гостиницу у вокзала в Светлогорске (эскиз)

Эскиз с сайта администрации Светлогорска
Эскиз с сайта администрации Светлогорска
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Правительство Калининградской области планирует разрешить возвести в Светлогорске напротив вокзала новую гостиницу. Проект постановления был опубликован 23 марта на сайте кабмина региона.

В документе указано, что агентство по архитектуре градостроению и перспективному развитию рассмотрело обращение (предпринимателя) Сергея Зубарева и решило предоставить ему разрешение на соответствующий условно разрешенный вид использования участка по улице Ленина, 28-30.

Различные варианты фасада «объекта гостиничного обслуживания» размещены на сайте администрации Светлогорска.

Отметим, на участке, где планируется гостиница, сейчас расположены особняки немецкой постройки.

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