Власти области готовы разрешить возвести гостиницу у вокзала в Светлогорске (эскиз)

Правительство Калининградской области планирует разрешить возвести в Светлогорске напротив вокзала новую гостиницу. Проект постановления был опубликован 23 марта на сайте кабмина региона.
В документе указано, что агентство по архитектуре градостроению и перспективному развитию рассмотрело обращение (предпринимателя) Сергея Зубарева и решило предоставить ему разрешение на соответствующий условно разрешенный вид использования участка по улице Ленина, 28-30.
Различные варианты фасада «объекта гостиничного обслуживания» размещены на сайте администрации Светлогорска.
Отметим, на участке, где планируется гостиница, сейчас расположены особняки немецкой постройки.
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