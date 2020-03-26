Власти внесли в список выявленных памятников археологические объекты возле Пионерского

Региональные власти включили в список выявленных памятников ряд объектов археологического наследия в районе Пионерского и посёлка Зори. Соответствующие приказы за подписью главы региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова опубликованы на портале правовой информации.
В перечень вошли:
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«Грунтовый могильник Зори-1», I тыс. н.э., 0,85 км к северу от поселка Зори
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«Участок культурного слоя г. Пионерский», XIX в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен на пересечении улицы Набережная — улицы Рабочая — переулка Портовый — переулка Рабочий в городе Пионерский
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«Поселение Пионерский-1», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,71 км к юго-западу от города Пионерский
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«Поселение Пионерский-2», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,74 км к юго-западу от города Пионерский
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«Поселение Зори-1», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,5 км к юго-западу от поселка Зори
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«Поселение Зори-2», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,4 км к северо-востоку от поселка Зори
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«Поселение Зори-3», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,8 км к северо-востоку от поселка Зори
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«Поселение Зори-4», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 1 км к северо-востоку от поселка Зори
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«Поселение Зори-5», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,38 км к западу от поселка Зори
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