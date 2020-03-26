Власти внесли в список выявленных памятников археологические объекты возле Пионерского

Частые вопросы

Не приходит письмо на e-mail

E-mail-сообщение может идти до «30»мин. Т.к. письма отправляются автоматически, возможно email-сообщение было расценено как спам. Так что в первую очередь проверьте папку «Спам» в вашем почтовом ящике. Убедитесь в том, что вы проверяете именно тот почтовый ящик, который был указан при регистрации. В случае если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, сообщите нам об этом http://www.newkaliningrad.ru/about/contacts/ или на почту support@newkaliningrad.ru и опишите ситуацию, обязательно указав ваш e-mail-адрес. Специалист технической поддержки решит вашу проблему в течение одного рабочего дня.

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