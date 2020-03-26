Власти внесли в список выявленных памятников археологические объекты возле Пионерского

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Региональные власти включили в список выявленных памятников ряд объектов археологического наследия в районе Пионерского и посёлка Зори. Соответствующие приказы за подписью главы региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова опубликованы на портале правовой информации.

В перечень вошли:

  • «Грунтовый могильник Зори-1», I тыс. н.э., 0,85 км к северу от поселка Зори

  • «Участок культурного слоя г. Пионерский», XIX в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен на пересечении улицы Набережная — улицы Рабочая — переулка Портовый — переулка Рабочий в городе Пионерский

  • «Поселение Пионерский-1», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,71 км к юго-западу от города Пионерский

  • «Поселение Пионерский-2», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,74 км к юго-западу от города Пионерский

  • «Поселение Зори-1», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,5 км к юго-западу от поселка Зори

  • «Поселение Зори-2», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,4 км к северо-востоку от поселка Зори

  • «Поселение Зори-3», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,8 км к северо-востоку от поселка Зори

  • «Поселение Зори-4», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 1 км к северо-востоку от поселка Зори

  • «Поселение Зори-5», I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., XVIII в. н.э. — начало XX в. н.э., расположен в 0,38 км к западу от поселка Зори


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