В Светлогорске сдают в аренду за миллиард рублей 32 гектара земли у моря

Виталий Невар / Новый Калининград (архив)
Виталий Невар / Новый Калининград (архив)
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В Светлогорске сдают в аренду земельный участок рядом с морем площадью почти 32 гектара. Торги проводит Российский аукционный дом.

Согласно информации на сайте площадки, участок с кадастровым номером 39:17:000000:75 примыкает к береговой линии, он расположен в районе посёлка Отрадное. Начальная цена за право аренды территории до 15 февраля 2045 года составляет 1,076 миллиарда рублей.

«В соответствии с видами разрешённого использования участок может быть использован под размещение малоэтажного жилого комплекса, коттеджного посёлка, гостиничного комплекса, апарт-отеля с включением рекреационных объектов», — отмечается на сайте Российского аукционного дома.

Как указано в описании, участок сдают в аренду в рамках процедуры банкротства, в связи с ликвидацией «Русского Международного Банка».

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