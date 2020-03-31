В Калининграде признали аварийным дом на ул. Дзержинского

Власти Калининграда признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом № 87 на улице Дзержинского. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Силанова опубликовано на сайте мэрии.



Здание находится в районе пересечения с улице Емельянова. До осени жильцам должны направить требование о сносе. Если собственники его исполнят, их отселят по договорам социального найма до середины декабря 2025 года. В случае отказа жителей демонтировать дом им предоставят другие квартиры до конца 2026 года.

В документе отмечается, что собственники и арендаторы должны обеспечивать сохранность жилых помещений. Комитету городского хозяйства поручено контролировать, чтобы управляющая компания проводила охранные мероприятия, которые позволят предупредить угрозу жизни и здоровью людей.

Отметим, что многоквартирный дом на улице Дзержинского был построен до 1945 года. Кирпичное строение состоит из двух этажей, общая площадь жилых помещений — 254 квадратных метра.